Бишкек, 16 сентября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Проходящее в Киргизии заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе началось с минуты молчания в память о недавно ушедшем из жизни президенте Узбекистана Исламе Каримове, сообщило государственное информагентство «Кабар».

kremlin.ru Заседание Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств в узком составе

Затем президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на правах хозяина мероприятия проинформировал участников Саммита о том, что лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает коллегам по содружеству направить народу Узбекистана обращение.

«Мы хотим призвать народ Узбекистана к сплоченности, чтобы в стабильной и спокойной обстановке провести президентские выборы, чтобы тот путь, которым вел свой народ Ислам Каримов, продолжился», — приводит слова киргизского лидера ИА «24.kg».

ИА REGNUM напоминает, что 27 августа 2016 года президент Узбекистана Ислам Каримов попал в реанимацию после инсульта (кровоизлияния в мозг). 2 сентября в 20:15 по местному времени у узбекского лидера остановилось сердце. Реанимационные мероприятия, предпринятые медиками, не дали эффекта, в 20:55 у главы Узбекистана была констатирована биологическая смерть. Президент Ислам Каримов, возглавлявший республику более 26 лет, скончался в Ташкенте на 79 году жизни и был похоронен в Самарканде — городе, в котором он родился.