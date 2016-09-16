Бишкек, 16 сентября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. В столице Киргизии сегодня, 16 сентября, стартовало юбилейное 25-е заседание Совета глав стран-членов Содружества Независимых Государств. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизской Республики.

Пресс-служба президента Армении Заседание Совета глав государств-участников СНГ

Участие в саммите принимают президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Алмазбек Атамбаев, России Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Молдавии Павел Филип, первый вице-премьер-министр Туркмении Бяшиммурад Ходжамамедов, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко.

В настоящий момент проходит заседание Совета глав государств-участников СНГ в узком формате под председательством президента Алмазбека Атамбаева, пишет государственное информационное агентство «Кабар».

Открывая заседание, президент Киргизии поприветствовал глав делегаций, поздравил их с 25-м юбилеем создания Содружества Независимых Государств и выразил признательность Исполнительному комитету СНГ в лице его руководителя Сергея Лебедева за оказанное содействие в подготовке и проведении сегодняшнего заседания.

Алмазбек Атамбаев отметил, что в ходе своего председательства киргизская сторона принимала активное участие в обсуждении оптимизации Содружества, а также выразил уверенность в том, что юбилейное заседание пройдет плодотворно и по всем вопросам стороны придут к общему мнению.

Главы делегаций обсуждают в закрытом режиме следующие вопросы: о заявлении глав государств-участников СНГ в связи с 25-летнем СНГ; об адаптации СНГ к современным реалиям; о председательстве в СНГ; о проведении очередного заседания совета глав государств СНГ.

Всего участники Саммита глав стран-участниц Содружества Независимых Государств намерены рассмотреть 16 вопросов, касающихся взаимодействия в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, а также торгово-экономического, политического и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ.