Алеппо, Сирия, 16 сентября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Бульдозеры расчищают дорогу, ведущую к осаждённым окрестностям северного сирийского города Алеппо, чтобы там смогли проехать гуманитарные конвои, со ссылкой на государственное ТВ Сирии передаёт Daily Mail.

PublicDomainPictures Бульдозер

Ливанский телеканал «Аль-Майадин» ведёт прямой репортаж из Алеппо, показывая, как бульдозеры устраняют песчаные бары на Дороге Кастелло на северо-западной окраине крупнейшего города Сирии.

Пока неясно, когда именно гуманитарные грузы смогут въехать в контролируемый повстанцами восточный Алеппо.

Гуманитарная помощь явилась частью достигнутого 12 августа при посредничестве России и США соглашения о режиме прекращения огня.