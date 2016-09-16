Нижний Новгород, 16 сентября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. В Нижегородской области общая численность безработных на конец августа составила 74,8 тыс. человек, уровень общей безработицы — 4,2%. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Росстата, в службе занятости на конец августа официально зарегистрированы 9,7 тыс. человек безработных, из них 8,6 тыс. человек назначено пособие по безработице.

Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

В областную службу занятости на конец августа 2016 года обратилось за предоставлением услуг по трудоустройству 12,9 тыс. граждан. В августе 2016 года при содействии службы занятости нашли работу 6,5 тыс. человек.

Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете, на одну заявленную вакансию составила 0,45 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 сентября 2016 года составил 0,55%.

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате работающих на предприятиях и в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 сентября составила 67 485 тыс. рублей.

За месяц она сократилась на 19,3%.