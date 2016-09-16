Санкт-Петербург, 16 сентября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Среднемесячная заработная плата в Санкт-Петербурге в январе-июле 2016 года составила 47 071 рублей. Это на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Однако реальные денежные доходы петербуржцев в январе-июле 2016 года оказались на 3,7% ниже, чем в первые семь месяцев прошлого года. Об этом сообщили сегодня, 16 сентября, в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, ссылаясь на данные Петростата.

geralt Десять процентов

Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге стал объективным отражением снижения реальных денежных доходов петербуржцев. За январь-август 2016 года он составил лишь 98% к соответствующему периоду 2015 года. Аналогичная ситуация и с платными услугами населению: их уровень в январе августе 2016 года — 98,6% к тому же периоду 2015 года.

«В августе 2016 года индекс потребительских цен по Санкт-Петербургу продемонстрировал снижение к июлю 2016 года — 99,8% и составил 103,9% к декабрю 2015 года. Цены и тарифы на платные услуги населению за отчетный период к предыдущему месяцу 2016 года зафиксированы на отметке 100,1%», — отметили в экономическом ведомстве Смольного.

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В августе в северной столице зафиксирована минимальная в текущем году численность граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, — 24,9 тыс. человек (из них признано безработными 11,8 тыс. человек). Уровень безработицы в Петербурге находится на отметке 0,4% к численности экономически активного населения.