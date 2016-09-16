Анкара, 16 сентября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Турция протестует против того, что американские флаги все ещё развеваются в пограничном сирийском городе Тель Абьяд, где расположились курдские ополченцы, передаёт Daily Mail.

Флаг США

Государственное турецкое ИА «Анадолу» сообщает, что водружённые 15 сентября флаги США вокруг соединений курдской Партии «Демократический союз» (PYD) всё ещё можно разглядеть с территории Турции.

Напомним, PYD, наравне с Турцией, является союзником США в борьбе против запрещённой в России структуры «Исламское государство». Однако Анкара рассматривает курдскую партию, как продолжение запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Главный пресс-секретарь министерства обороны США Питер Кук ранее заявил, что Вашингтон попросил курдских партнёров не использовать американские флаги, но не в курсе данного инцидента.