Нижний Новгород, 16 сентября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде на 16 сентября в работу запущены 47% из 254 всех городских котельных. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, из 148 муниципальных котельных 79 начали поставлять тепло в дома нижегородцев и на объекты социального назначения. Кроме того, начали работу 41 из 106 ведомственных котельных.

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По словам заместителя директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Михаила Игумнова в первую очередь тепло подается на объекты социальной инфраструктуры. На сегодняшний день обеспечены теплом 55% детских садов и 52% школ.

Наряду с муниципальными учреждениями образования, пуск тепла производится и в госучреждения. Теплоснабжение больниц обеспечено на 30%, учреждений образования на 21%, учреждений социальной защиты на 27%.