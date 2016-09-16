Москва, 16 сентября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Джоном Керри. Беседа состоялась 16 сентября по инициативе американской стороны, отмечается в сообщении ведомства.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«В центре внимания была реализация российско-американской договоренности от 9 сентября, нацеленной на запуск в Сирии мирного процесса, облегчение гуманитарной ситуации и совместную борьбу с террористами. Госсекретарь заостренно говорил о необходимости скорейшего обеспечения гуманитарного доступа в Алеппо. В ответ на разъяснение Сергеем Лавровым реального положения дел в этой области он обещал подтолкнуть решение проблем, связанных с необходимостью должного оформления гуманитарных конвоев по правилам ООН, а также с угрозами незаконных вооруженных формирований в районе Алеппо не пропускать гуманитарные грузы в восточную часть города», — говорится в сообщении.

Как отмечается, главы внешнеполитических ведомств отметили в целом удовлетворительное соблюдение режима прекращения боевых действий и высказались за придание ему постоянного характера: «При этом Сергей Лавров обратил внимание на нарушение РПБД незаконными вооруженными формированиями и призвал Вашингтон быстрее выполнить обещание об отделении подразделений умеренной оппозиции от запрещённой в РФ «Джебхат ан-Нусры» и прочих террористических группировок, на которые перемирие не распространяется. Он отметил, что полученный от американской стороны список группировок, подписавших с США договоренность о соблюдении РПБД, содержит целый ряд откровенно террористических отрядов, тесно сотрудничающих с запрещённой в РФ «Джебхат ан-Нусрой».

Российский министр вновь «высказался за предание гласности всего пакета российско-американских договоренностей, который был окончательно согласован на встрече Сергея Лаврова и Джона Керри 9 сентября 2016 года, и за одобрение этого пакета в Совете Безопасности ООН»: «Стороны договорились продолжить контакты по всему комплексу упомянутых аспектов сирийского урегулирования».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в ходе переговоров в Женеве 9 сентября согласовали пакет из пяти документов по урегулированию ситуации в Сирии.

По словам российского министра, достигнутые договорённости позволяют наладить эффективную координацию между Москвой и Вашингтоном в борьбе с террористами, расширить гуманитарный доступ к нуждающимся населённым пунктам Сирии, укрепить режим прекращения огня и в целом «создать условия для возобновления политического процесса».

Подробности пакета соглашений полностью раскрываться не будут, поскольку речь идёт о «достаточно серьёзной информации», которая не должна попасть в руки тех, кто «наверняка попытается сорвать выполнение предусмотренных мер», отметил Сергей Лавров. При этом он уточнил, что все договорённости вступят в силу с понедельника, 12 сентября.