Оренбург, 16 сентября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В Оренбурге 16 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Гиппократ» прошел легкоатлетический праздник. Кроме Оренбурга празднование в честь трехлетия Ассоциации студенческих спортивных клубов России состоялось еще в семи городах России: Ярославле, Сыктывкаре, Пятигорске, Челябинске, Новосибирске, Краснодаре, Владивостоке.

Hans Спортивная площадка

В Оренбурге церемония открытия началась с вручения руководству Оренбургской государственной медицинской академии вузов сертификата на право получения спортивной площадки. Стоимость гранта — 600 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель студенческого клуба ОрГМА «Авиценна», входящего в Ассоциацию студенческих спортивных клубов России (АССК РФ) Тимур Тажигулов.

По его словам, «Авиценна» отмечена грантом за достижения: призовые места среди аналогичных спортклубов в ПФО, региональном отделении; за активную спортивную деятельность, организацию акций.

После торжественной церемонии открытия праздника в спорткомплексе развернулись площадки для сдачи нормативов «Студзачёта АССК России» — аналога ГТО и других спортивных активностей. В сдаче нормативов приняли участие 59 человек. По итогам пять студентов сдали нормативы на «золото», восемь — на «серебро». Как отметил Тажигулов, это хороший результат.

В легкоатлетической эстафете победу одержал клуб пелагогического госунивеситета (ОГПУ) «Триумф», второе «Авиценна» и третье — «Оренбургская стрела» Аграрного госуниверситета (ОГАУ).

Как отметил Тимур Тажигулов, трибуны были полностью заполнены болельщиками, которые активно поддерживали команды своих вузов. В общей сложности в празднике приняло участие более 300 человек.

Добавим, 16 сентября исполняется три года с момента создания Ассоциации студенческих спортивных клубов России. АССК — это молодая, энергичная команда, которая направляет силы на то, чтобы приобщить молодежь к здоровому образу жизни, активному отдыху, занятиям физкультурой и спортом, веселому досугу с пользой для своего духовного и физического развития. На сегодняшний день уже создано более 200 студенческих спортивных клубов в ведущих вузах страны и работа по развитию студенческого спорта в стране активно продолжается. В Оренбурге действует три студенческих спортивных клуба в ОрГМА, ОГАУ и ОГПУ.