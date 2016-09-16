Псков, 16 сентября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. В Пскове сотрудники полиции установили трёх безработных жительниц Пскова и Псковского района, занимавшихся проституцией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, женщины были задержаны в ходе мероприятий, проведенных 14 и 15 сентября в районе Ленинградского шоссе.

Борис Григорьев. Марсельская проститутка (фрагмент). 1923

По данным ведомства, оказанием интимных услуг за денежное вознаграждение занимались женщины 1981, 1984 и 1989 годов рождения — они были доставлены в отдел полиции для составления протокола и сейчас привлекаются к административной ответственности по статье 6.11 «Занятие проституцией» КоАП РФ, что влечёт наложение штрафа. Материалы направлены в мировой суд.