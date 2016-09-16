Москва, 16 сентября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Самая большая проблема ядерной промышленности — очистка радиоактивной воды ядерных реакторов, считает руководитель Инновационного центра Физфака МГУ им. М. В. Ломоносова Алла Корнилова. Утилизация ядерных отходов стоит миллиарды долларов и евро. России вполне по силам подключиться к этому процессу, считает она, тем более что проблема очистки решена в России. Об этом Корнилова заявила 16 сентября на конференции «Экологические угрозы и национальная безопасность России» в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

geralt Микробы

Она создала и опробовала биотехнологию утилизации жидких ядерных отходов, которая заключается в том, что в водный раствор радиоактивного изотопа цезия-137, который представляет одну из главных угроз в Чернобыле и Фукусиме, добавляются специально подготовленные микробные культуры. Уже через 14 дней концентрация цезия снижается более чем на 20%, но одновременно в растворе нарастает концентрация нерадиоактивного бария. То есть, микробы способны поглощать радиоактивный цезий и каким-то образом превращать его в нерадиоактивный барий. Это при том, что обычно период полураспада превышает 30 лет.

Открытие трансмутации химических элементов в естественных биологических культурах Корнилова сделала более 20 лет назад, тогда же ею был получен первый патент на получение мёсбауэровского изотопа железа-57.

«Было трудно в это поверить, возникло много вопросов. Мы должны были показать многообразие биологических структур, а также то, что эксперимент устойчив, — отметила Алла Корнилова. — Надо было себя проверять. Когда мы поняли, что все получается, то забывали обо всем, работали без денег. За свои средства купили спектрометр, чтобы проводить исследования, которые были официально запрещены. Тогда заниматься холодным синтезом за государственные средства было нельзя».

Позже технология была апробирована в Чернобыле, выяснилось, что она применима к любым ядерным отходам. Причем, это не лабораторная методика, а готовая промышленная технология, не имеющая мировых аналогов.

Фактически автором разработки предложена та самая прорывная технология, о которых ученым неоднократно говорил президент Путин и под которые необходимо выстроить программы научно-технического развития страны.

Опыты Корниловой были повторены в Высокотехнологическом НИИ неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара. Эксперимент подтвердил, что цезий действительно превращается в барий. А в последнем эксперименте цезий исчез вообще. «Я бы не спешил говорить о наличии технологии, — отметил директор научно-технологического отделения по обращению с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами Высокотехнологического НИИ неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара Владимир Кащеев, — поскольку в радиоактивной воде присутствует не только цезий, но целый компот, с которым надо разбираться. Тем не менее, результат надо признать и утвердить, что он имеет уровень открытия».

Алла Корнилова посетовала на то, что несмотря на публикацию ее трудов за рубежом, в России ее открытие до сих пор не получило должной оценки: «Есть труды по ядерному синтезу, Россия сделала невероятные исследования, изучены все микроорганизмы в институте Вернадского, мы можем пользоваться этими знаниями. Россия самая подготовленная страна, чтобы заниматься подобными исследованиями».

«Мы находимся на стадии осмысления возможности создания аварийного комплекта, готового к работе по утилизации радиоактивных элементов», — резюмировала она на конференции в Москве.

В течение трех дней работы конференции «Экологические угрозы и национальная безопасность России» спикеры обсудили проблемы прогнозирования землетрясений, опасности истечения глубинного водорода и метана для сельскохозяйственных почв, лесов, фундаментов зданий и технических сооружений, климатические соглашения — Монреальский, Киотский протоколы и Парижское соглашение — их негативные последствия для экономики и национальной безопасности России.

Конференция прошла в Международном независимом эколого-политологическом университете (Академии МНЭПУ). В числе ее организаторов — Академия МНЭПУ, Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, «Центральная аэрологическая обсерватория» (ЦАО) Росгидромета, Институт физики оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, ИА REGNUM и другие организации.