Москва, 16 сентября, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Российский «Газпром» может наращивать долю на европейском рынке в случае необходимости. Однако из-за логистики на западной части Европы это может оказаться совершенно невыгодно для российского поставщика, заявил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, передает корреспондент ИА REGNUM.

gazprom.ru «Газпром»

По словам эксперта, российская компания может занять долю на европейском рынке, например, голландских поставщиков, чье производство газа на последние два года сократилось почти на 40%. Ведь российская трубопроводная система добирается вплоть до Великобритании.

«Сейчас доля «Газпрома» 30−40%. Надо будет — увеличит до 50%. Просто со стороны самой западной части Европы там логистика такова, что возможно, что невыгодно будет «Газпрому» гнать по трубопроводной системе свои объемы. Потому что там идет плата за транспортировку большая. Тогда итоговая стоимость для потребителя, возможно, будет соизмерима даже с СПГ.

А поскольку СПГ-терминалы готовы принимать хоть азиатский сжиженный газ, хоть американский, то есть уже экономика будет работать против «Газпрома» просто потому, что транспортное плечо очень большое. Трубопроводный газ будет соизмерим по стоимости со сжиженным газом», — сказал Листовский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за последние два года Нидерланды сократили производство газа на 38%, также страна израсходовала почти 80% своих запасов природного газа, говорится в отчете голландского бюро статистики CBS. Королевство Нидерландов является крупнейшим добытчиком газа в ЕС. Однако последние данные показывают, что страна постепенно теряет свои позиции.

Голландское бюро статистики CBS связывает падение производства газа с лимитом на добычу на крупнейшем в ЕС месторождении, которое наложили власти Нидерландов из-за участившихся землетрясений. Речь идет о месторождении в провинции Гронинген. С момента открытия месторождения в Гронингене Нидерланды добыли 3,85 трлн кубометров природного газа. Актуальные запасы оцениваются в 940 млрд кубометров газа. Это с учетом того, что в 2011 году запасы газа на месторождении оценивались в 980 млрд кубометров.

Что касается поставок газа, то Нидерланды никогда не являлись крупным игроком на газовом рынке, отметил аналитик. Основное производство газа в королевстве идет в основном на покрытие своих собственных нужд. Гендиректор Фонда энергоразвития также обратил внимание на то, что в Норвегии запасы газа тоже уже близки к исчерпанию.

«Газпром» по-прежнему остается крупнейшим поставщиков газа в Европу, Норвегия — на втором месте, далее с большим отрывом идут Алжир, Ливия, Турция и страны, поставляющие СПГ. В 2015 году доля «Газпрома» на европейском рынке составила 31%, что является максимальным показателем. Норвегия же, которая давно желает потеснить российского поставщика, имеет менее 25% на европейском газовом рынке. В 2015 году Норвегия уже увеличила поставки в Европу на 7%, до 108 млрд кубометров. Однако «Газпром» также наращивал поставки — на 8%, до 159,4 млрд кубометров газа. Поэтому норвежские поставщики могут надеяться в лучшем случае на небольшое увеличение своей доли рынке ЕС.