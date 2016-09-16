Москва, 16 сентября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Банк России в своих прогнозах исходит из того, что санкции будут сохранены в течение всего трехлетнего периода. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 16 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. «Да, мы в своих прогнозах исходим из того, что санкции останутся на протяжении всего трехлетнего периода», — заявила Набиуллина, отвечая на вопрос возможности банков занимать за рубежом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Тем не менее, несмотря на сохранение санкций, проблем с точки зрения платежного баланса не будет, считают в ЦБ. «Не будет никакого давления ни на курс рубля, ни на инфляцию соответствующим образом», — подчеркнула Набиуллина. «Это обусловлено тем, что платежный баланс уже приспособился и к санкциям, и к низкой цене на нефть», — пояснила она.

Председатель ЦБ РФ также напомнила, что регулятор ожидает отток капитала в пределах 25 млрд долларов. «В этом году прогнозируем, что даже будет меньше, и видим это по нынешней динамике», — уточнила она.