Нижний Новгород, 16 сентября, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде канализационные стоки с февраля 2016 года заливают подвал жилого дома на проспекте Ленина. По данным СК РФ, жители неоднократно обращались во всевозможные инстанции, однако добиться каких-то действий от чиновников им не удалось.

Юрий Максимов Подвал жилого дома

По мнению жителей, причина ситуации достаточно банальна — канализационные трубы износились за годы эксплуатации.

В настоящее время СК РФ организована доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за ремонт канализационной системы в доме.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.