Ставрополь, 16 сентября, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в единый день голосования 18 сентября каждый избиратель получит внушительную стопку бюллетеней: в 90 муниципалитетах будут выбирать депутатов трех уровней. В остальных — двух: по смешанной системе предстоит избрать законодателей федерального и краевого парламентов. В избирательные комиссии Ставропольского края с населением около 3 млн человек только для голосования на федеральных и краевых выборах передано почти 8 млн избирательных бюллетеней.

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А как голосовать?

В такой сложной избирательной кампании рядовой избиратель Ставрополья потерялся в обилии кандидатов и партий. На блиц-опрос корреспондента ИА REGNUM о том, знают ли люди депутатов городского, краевого или федерального парламентов, которых им предстоит избрать, только «посвященные» смогли внятно ответить.

Среди опрошенных пенсионеров ни один не смог сказать, сколько галочек ему предстоит поставить в бюллетенях. Среди избирателей среднего возраста многие не представляют, что такое смешанная система, и как по ней голосовать. Исключение составляют сотрудники бюджетных учреждений системы образования, правоохранительные структуры, сотрудники государственных и муниципальных служб, а также участники избирательного процесса.

Рядовой избиратель рассуждает, что будет голосовать «против такой-то партии» или «за такого-то кандидата», не представляя, что ему предстоит заполнить шесть бюллетеней с кандидатами-одномандатниками и списками партий.

На кого работает «черный пиар»?

К этому стоит добавить настроение избирателей: «от моего голоса ничего не зависит» и усталость от предвыборных обещаний, недоверие кандидатам в целом. На этом фоне соревнование партий в предвыборных технологиях с использованием «черного пиара» работает только на нежелание избирателя участвовать в голосовании.

Оценивая ход предвыборной кампании в Ставропольском крае, глава правозащитной ассоциации «Гражданский контроль» отметил «усталость избирателя, который не желает ходить на встречи с кандидатами и не верит партиям».

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По его словам, жалобы избирателей связаны с «навязчивостью агитаторов» и «расклейкой бюллетеней в неположенных местах». В блиц-опросе ИА REGNUM люди также жаловались на слабую информированность о том, в какие органы власти и по какой системе проходят выборы.

Совпало с Днем знаний

Особенностью текущей избирательной кампании стало то, что пик агитации пришелся на День знаний. Из почти 70 жалоб на нарушения, направленные ставропольцами представителям движения в защиту прав избирателей «Голос», добрая половина связана с агитацией, проводимой 1 сентября в образовательных учреждениях.

Комментируя эту ситуацию Александр Брод, назвал ее недопустимой и сказал, что ряд таких агитаторов должны быть привлечены к ответственности.

Местные выборы проходят скандальнее, чем федеральные

В Ставропольском крае местные избирательные кампании проходят «жарче», чем федеральные, считает глава «Гражданского контроля». Это связано с тем, что участвующие в местных выборах кандидаты более известны местному населению. Их судьба в большей степени зависит от симпатий избирателей на местах.

Федеральная кампания на Ставрополье проходит достаточно гладко, хотя в ней участвует достаточно много известных в регионе личностей, среди которых сопредседатель ОНФ, действующие федеральные депутаты, три экс-губернатора Ставрополья. Наиболее громкий скандал был связан с двойным избиением руководителя партии «ПАРНАС» перед встречей с избирателями в Ставрополе.

Еще более ожесточенная борьба между партиями и кандидатами развернулась в кампаниях по выборам в краевой и муниципальные парламенты. Здесь в ход идут более изощренные технологии.

Началось все с пропажи секретаря краснодарского отделения партии «Коммунисты России» по дороге в Ставрополь. Виноватых в этом объявили представителей власти Ставропольского края. Об этой пропаже в правоохранительные органы не заявлялось, но вскоре похищенный нашелся и провел одиночный пикет в Краснодаре против руководства Ставрополья.

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С начала агитации в регионе стали распространяться листовки и рассылаться электронные письма с черным пиаром кандидатов и одной из партий в целом. Причем авторы листовок не гнушались бранных выражений и не стеснялись в использовании «исламской карты».

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«Гражданский контроль» также располагает сведениями о том, что одна из партий настраивает своих избирателей на скандалы в день голосования. Это новая технология, направленная на препятствование работе избиркомов, которых буквально забрасывают жалобами и провокациями.

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Есть также сообщения и о попытках подкупа избирателей. К примеру, в Советском районе края пытаются подкупить цыган, выплачивая за «голос» по 500 рублей, а в Минеральных Водах людям предлагают продуктовые наборы за «голоса». Одно из сообщений связано с попыткой подкупа главы участковой избирательной комиссии в Пятигорске.

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Письма в ЦИК и Генпрокуратуру

В выборах на Ставрополье участвует более 10 партий, из которых четыре парламентские. Три из них, оппозиционные власти, отказались верить в местный избирком и правоохранительную систему и стали направлять обращения в Генпрокуратуру и ЦИК. Первое касалось нарушения прав кандидатов от оппозиции и их агитаторов на выборах в думу Пятигорска. В обращении говорится о случаях нападений на кандидатов в Думу Пятигорска, угрозах их жизни и здоровью, уничтожении агитационных материалов.

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Авторы письма утверждали, что местные власти используют административный ресурс и мешают конкурентной борьбе кандидатов.

Комментируя эту ситуацию, глава крайизбиркома Евгений Демьянов сообщил, что в местный избирком подобных обращений не поступало. Авторы письма решили, минуя эту инстанцию, обратиться сразу в федеральный центр. Сопредседатель «Гражданской инициативы» Александр Брод расценил этот шаг партий, как желание дополнительного PR.

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Вслед за этим партии обратились в ЦИК и Генпрокуратуру с заявлением о подготовке фальсификаций на выборах в Думу Невинномысска. У авторов письма есть сведения о склонении ряда членов участковых избирательных комиссий к фальсификациям непосредственно в день голосования 18 сентября.

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На сайте «Голоса» сообщается еще об одном обращении в ЦИК от Ставрополья о готовящемся подкупе избирателей на двух участках города Железноводска.

Ставрополье может удивить

Ставропольский край не всегда голосовал предсказуемо. В марте 2007 года на выборах в региональный парламент в Ставропольском крае «Справедливая Россия» победила «Единую». Тогда в противостоянии теряющего позиции экс-губернатора и молодого энергичного мэра Ставрополя симпатии избирателей склонились во вторую сторону. После этого власть в регионе сменилась. Экс-мэр Ставрополя попал под статью и скрывается, а «Справедливая Россия» стала терять голоса на последующих выборах.

Уже на выборах в Госдуму РФ шестого созыва с большим отрывом от других партий победила «Единая Россия», набрав 49,1% голосов избирателей. Партия КПРФ тогда набрала 18,4%, ЛДПР 15,3%, «Справедливая Россия» взяла тогда 11,8% голосов избирателей. В выборах участвовали тогда также партии «Патриоты России», «Яблоко» и «Правое дело».

18 сентября будем голосовать за…

В этот раз десять политических партий выдвинули своих кандидатов в Госдуму РФ по Ставропольскому краю («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина», «Патриоты России», «Зеленые», «ПАРНАС», «Партия Роста» и «Яблоко». «Партия родителей будущего» не прошла регистрацию.

На территории Ставропольского края образовано четыре одномандатных избирательных округа: Ставропольский, Невинномысский, Кавминводский и Георгиевский, на которых зарегистрировано 38 кандидатов от партий.

Все они давно живут и работают в регионе. Трое из них являются депутатами Госдумы РФ нынешнего созыва, остальные — депутаты и экс-депутаты регионального парламента, общественные деятели, предприниматели, представители казачества, чиновники, среди которых экс-губернатор Ставропольского края.

В единый день голосования в Ставропольском крае также предстоит избрать 50 депутатов, 25 из которых пройдут по одномандатным избирательным округам и 25 — по единому краевому избирательному округу. Восемь избирательных объединений выдвинули краевые списки кандидатов и списки кандидатов по одномандатным избирательным округам. «Партия родителей будущего» и «Патриоты России» направили в региональный парламент только одномандатников.

Всего на выборах депутатов Думы края (в том числе в составе краевых списков) выдвинуто 528 кандидатов.

Также 18 сентября в Ставропольском крае пройдут выборы в 90 муниципальных образованиях, в том числе в парламенты Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Кисловодска, Железноводска, Минераловодского городского округа, а также в 15 районах региона.