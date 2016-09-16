Мурманск, 16 сентября, 2016, 16:08 — ИА Регнум.



Д. Банин Белая чайка

Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» завершило арктическую экспедицию и после 46 суток океанографических исследований вернулось в пункт постоянного базирования — посёлок Мишуково Мурманской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

«В этом году исследования выполнялись на акваториях Баренцева и Карского морей, а также в Енисейском заливе в районе порта Диксон, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Работы проводились в рамках нескольких программ по изучению Арктических территорий Российской Федерации и развитию прибрежной инфраструктуры российского Севера».

По словам Серги, в ходе арктической экспедиции гидрографами «Горизонта» произведено более 3600 километров маршрутного промера, в том числе через малоисследованные районы Карского моря, около 700 километров детальной съёмки рельефа дна, выполнена 21 разовая дрейфовая океанографическая станция. «Проведены грунтовая и топографическая съёмка, геодезические работы, а также исследования радионавигационных систем Северного морского пути», — отметил представитель флота.

Кроме того, как отметил Серга, по окончании работ в Енисейском заливе, уже вблизи ледников у побережья Новой Земли на экранах радиолокационных станций гидрографами «Горизонта» были обнаружены два новых объекта. «Планируется, что визуально обследует данные объекты гидрографическое судно «Визир», в настоящее время продолжающее исследования в Арктике», — сообщил начальник пресс-службы Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, судно «Визир» вышло из пункта постоянного базирования и взяло курс в северную часть Баренцева моря в августе. Впервые в истории Северного флота на судне проходят учебную практику студенты-гидрографы Арктического факультета Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.