Симферополь, 16 сентября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Активную избирательную кампанию за места в новом созыве Госдумы в Крыму, судя по билбордам, вели коммунисты, «Родина», «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Кандидаты от остальных партий минимизировали рекламные бюджеты или отказались от рекламы вовсе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кондратенко Гавриил Павлович. Крымский пейзаж

«Выборы проходят в условиях очевидности, это всё игра в одни ворота, победитель предсказуем и понятен, так зачем тратить деньги? — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из крымских кандидатов в депутаты ГД. — Единственное, чего можно добиться, если совсем хорошо постараться, так это занять почётное второе место, чтобы на тебя обратили внимание, то есть нарастить политический капитал».

Одну из немногих попыток устроить скандал с применением пиар-технологий предприняла кандидат от «Справедливой России» Елена Грицак, подав вначале в Верховный Суд Крыма, а потом и в Верховный Суд РФ иск на конкурента по округу (округ №19) от «Единой России» Андрея Козенко. Она обвинила единоросса в использовании ресурса партии и неоплате своей агитации из средств собственного предвыборного фонда, что запрещено по закону. Суд в Крыму иск посчитал несостоятельным и отклонил. В Верховном суде иск ещё рассматривают.

Читайте также:

Суд отказался снимать кандидата от «Единой России» с выборов в Крыму

В Крыму кандидата в депутаты от «ЕР» обвинили в нарушении правил агитации

Остальные жалобы, поступавшие в ЦИК Крыма, по словам его сотрудников, имели «технический характер».

О «вялости» предвыборной борьбы свидетельствуют и теледебаты в эфире местной ГТРК «Крым»: кандидаты не вели полемику между собой, а просто зачитывали свои тексты в отведённые им семь минут эфирно-дебатного времени.

«Нам предложили тоном, не терпящим возражений, подписать какие-то бумажки о том, что мы обязуемся не задавать другим кандидатам вопросов, способных негативно повлиять на их рейтинг, и только потом пустили в эфир, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат в депутаты ГД от партии «Патриоты России» по округу №20 Юрий Першиков. — И сотрудники телекомпании сказали, что мы должны просто обратиться к аудитории и не будем задавать друг другу вопросы, и что «так решили все остальные кандидаты». Кто те остальные кандидаты, я так и не нашел, все, у кого я спрашивал, хотели нормальных дебатов».

Также, по словам Першикова, в момент подписания странного документа, рядом с ним и другими кандидатами находился «охранник с дубинкой» и «морально давил». Сотрудники телекомпании позже пояснили кандидату в депутаты ГД, что охранник не подходит к нему ближе чем на три метра и сопровождает всех кандидатов в депутаты с целью «обеспечения безопасности».

Коммунист Степан Кискин возмутился такой политикой телекомпании в ведении «дебатов» прямо в эфире радиостанций «Радио Точка», «Радио Крым» и «Радио Море».

Всего в Крыму образовано три одномандатных округа — №19, 20 и 21 (Центральный округ в Симферополе, округ в Евпатории и Керченский округ), а также один избирательный округ в Севастополе, как в отдельном субъекте РФ. Выборы в Госдуму РФ пройдут по смешанной системе: половину депутатов изберут по одномандатным округам, другую половину — по партийным спискам.

Своих представителей по одномандатным округам выдвинули партии: «Единая Россия, «Родина», «Партия родителей будущего» (кандидатам этой партии отказали в регистрации), «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Справедливая Россия». Кроме того, в выборах по одномандатным округам собирались принять участие восемь самовыдвиженцев. В списках крымского ЦИКа значится, что четверым из них отказали в регистрации, а ещё четверо значатся, как «утратившие статус выдвинутого кандидата». Другими словами: самовыдвиженцев на выборах в ГД в Крыму нет.

По партийным спискам крымчане будут выбирать, как и все россияне, из 14 партий.

Кроме того, в Крыму 18 сентября будут довыбирать депутатов в городские советы: Симферополя (округа № 5 и 15), Алушты (округ №10), Керчи (округа № 1 и 11), Феодосии (округ № 14), Щёлкино (округ № 3).

Местные власти озабочены безопасностью выборов, поскольку в Крыму ожидают провокаций со стороны «радикалов», в частности со стороны Украины, запретившей выборы в Крыму, а потом и вовсе пообещавшей считать седьмой созыв ГД нелегитимным из-за факта голосования в Крыму.

«Есть информация, что возможны провокации со стороны данных деструктивных радикальных политических партий в виде анонимных звонков с возможными угрозами совершения террористических актов», — заявил на пресс-конференции в Симферополе 14 сентября руководитель аппарата антитеррористической комиссии Республики Крым Александр Булычев.

Также он сообщил, что правоохранительные органы ведут профилактическую работу с теми, кто призывает не идти на выборы. «Проводятся профилактические мероприятия: проводится мониторинг, выявляются данные лица, которые призывали к этому, с ними также проводятся профилактические беседы», — сказал Булычев.

Читайте также:

Крымские татары и выборы в Крыму: «У Джемилёва всё меньше сторонников»

Киев требует не проводить выборы в Крыму

«Кроме активизации международной террористической деятельности, в предвыборный период возможен всплеск и «информационного терроризма», связанного с массированным направлением ложных сообщений об актах терроризма, закладке взрывных устройств и иных якобы подготавливаемых преступлениях, реагирование на которые способно парализовать деятельность избирательных комиссий и соответствующих экстренных служб», — написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов после проведения совещания республиканской Антитеррористической комиссии.

В связи с этим Москва пообещала усилить безопасность на избирательных участках полуострова. По словам заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового, в Крым и Севастополь направят дополнительные «группы офицеров» МВД РФ «для оказания практической помощи низовым подразделениям».

При проведении обследования избирательных участков в Крыму антитеррористическая комиссия республики нашла 354 нарушения безопасности — все они будут устранены к 16−17 сентября.

Всего в республике 18 сентября откроется 1 207 избирательных участков, из них 43 — временные. Только 80% из них оборудованы видеонаблюдением. Цивилизация так и не дошла до самых отдалённых уголков Крыма, сельской местности, но там пообещали увеличить количество наблюдателей. Всего на крымских избирательных участках порядок будут обеспечивать более 2 тыс. сотрудников МВД, а также ещё порядка 2 тыс. человек из добровольческих объединений — казаков, народных ополченцев, частных охранных предприятий. Сотрудников полиции снабдят металлодетекторами, а на ряде участков установят «рамки». Также к обеспечению безопасности привлекут более 200 сотрудников ГИБДД: в республике будут работать 90 экипажей ДПС.

Всего в Республике Крым более 1 млн 467 тыс. избирателей, по данным крымского ЦИК на январь 2016 года.

Читайте также:

На избирательных участках в Крыму нашли дыры в безопасности

В Крыму в день выборов ожидают «звонков с угрозами»

В Крыму часть избирательных участков не оборудовали видеонаблюдением