Сыктывкар, 16 сентября, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению причин и обстоятельств случившегося в городе Ухта. Создана специальная комиссия, на месте работает оперативная группа Управления ГО и ЧС, специалисты лаборатории производят замеры воздуха. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

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Как доложил мэр Ухты Магомед Османов, накануне в администрацию города поступила информация о неприятном запахе в районе Пионер-горы. На место происшествия оперативно выехали специалисты городского Управления ГО и ЧС, сотрудники МЧС России, представители надзорных органов. Пробы воздуха, взятые в четырёх местах, не выявили превышения предельно допустимой концентрации сероводорода.

Несколько человек, из числа обратившихся, госпитализированы для оказания максимально полной медицинской помощи. Они находятся под постоянным наблюдением врачей, их здоровью ничего не угрожает.

Мероприятия по выяснению причин случившегося и поиску источника отравления продолжаются. Информация в оперативном режиме ежечасно докладывается руководителю республики, сообщает пресс-служба.

Отметим, что по данным местных СМИ, что из отравившихся людей большинство учеников школы №19. По разным данным, госпитализированы от 9 до 19 школьников.