Красногорск, 16 сентября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Сфера жилищно-коммунального хозяйства Московской области готова к осенне-зимнему периоду на 88% при плановом показателе в 90%. В регионе все еще наблюдаются «незначительные проблемы». Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

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«В целом степень готовности к отопительному сезону в муниципальных образованиях Московской области довольно высокая. По некоторым районам имеются незначительные проблемы, которые будут решены в рабочем порядке», — заявила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова.

Лучшими муниципалитетами по подготовке к холодам стали: Коломенский, Ступинский и Клинский районы области, а также города Реутов, Электрогорск и Химки. Среди худших оказались: Орехово-Зуевский район, Рошаль, Дубна, Зарайский и Лотошинский районы.

Напомним, как ранее заявил сам министр регионального ЖКХ Евгений Хромушин, общая готовность к зиме в Подмосковье составляет 88%.

«Во многом это связано с тем, что по новым правилам люди сами не подписывают паспорта готовности — они впервые стали тем реальным инструментом, который проверяет, насколько хорошо управляющие компании готовятся к зимнему сезону. Например, председатель дома может не подписать паспорт готовности, если он видит неизолированные трубы», — заявил министр.

Отметим, федеральным законодательством установлен критерий для включения отопления на социальных объектах и в жилом фонде: температура воздуха в течение пяти дней должна удерживаться на отметке не выше 8 градусов.