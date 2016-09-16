Интрига от коммуниста: за мандат бьются лидер ЕР и кандидат в главы Чувашии
Чебоксары, 16 сентября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. На нынешних выборах оппозиция в Чувашии консолидирует силы, как никогда ранее. При этом к объединению идут и партии, и известные люди, призывая избирателей голосовать за своих недавних оппонентов. Неожиданным стало решение члена чувашского рескома, первого секретаря Красночетайского райкома КПРФ Николая Артемьева о снятии своей кандидатуры с выборов в Госсовет по Ядринскому одномандатному округу. Сделано это в пользу справоросса, депутата Госсовета Олега Николаева и в округе, где баллотируется главный единоросс Чувашии Николай Малов. Свой беспрецедентный поступок коммунист объяснил тотальным использованием административного ресурса, по уровню давления сравнивая ситуацию с 1937-м годом — когда все всего боялись. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он подчеркнул, что нужно объединяться, чтобы оппозиция смогла одержать победу — прежде всего, над административным давлением.
Николай Артемьев выдвинут от КПРФ по Ядринскому одномандатному округу, также возглавил список данной региональной группы. За неделю до дня голосования он официально снял свою кандидатуру в качестве одномандатника, обратившись к избирателям с просьбой поддержать лидера республиканского списка «Справедливой России», депутата чувашского Госсовета Олега Николаева. Таким образом, в списке для голосования осталось три кандидата: депутат Госсовета и главный единоросс республики Малов, его коллега и конкурент — справоросс Николаев и представитель ЛДПР Ольга Угабаева.
«Нынешняя предвыборная кампания фактически проходит без избирателей. Административный ресурс в Ядринском районе запущен во всю мощь, по уровню давления можно сравнить с 1937 годом. Наши баннеры срывают, наклейки уничтожают, газеты не доходят до избирателей, встречам с населением препятствуют. Так как основная часть работающего населения в районе — бюджетники и сотрудники райпо, то им угрожают увольнением в случае, если увидят на встречах с оппозиционными кандидатами. Это разве выборы?», — возмущён коммунист.
Николай Артемьев убеждён, что в данном случае противостоять административному ресурсу партии власти можно только объединившись. «Разделение выгодно только «Единой России». Поэтому будет больше пользы, если останется один кандидат от оппозиции — Олег Николаев», — подчёркивает коммунист, отмечая и схожесть предвыборных программ партий.
При этом Артемьев пояснил, что это его личный поступок, а не партийное решение. Он продолжает оставаться сторонником КПРФ и поддерживать лидера чувашских коммунистов Валентина Шурчанова.
Отметим, что лидер чувашского отделения «Единой России», вице-спикер Госсовета 51-летний Николай Малов баллотируется в Госдуму РФ и Госсовет Чувашии. Примечательно, что на выборах в Госдуму главного единоросса региона, победителя праймериз по Канашскому округу оставили за бортом как одномандатника, предложив сомнительное утешение — десятое место в региональной группе партсписка. Между тем, 46-летний Олег Николаев возглавил региональные списки «Справедливой России» в Госдуму и в Госсовет. Отметим, что на выборах главы Чувашии в прошлом году он показал второй результат, оставив позади бессменного на протяжении 20 лет кандидата в главы региона Валентина Шурчанова, лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии оппозиция консолидирует силы, объединяясь вокруг партий и политиков, формируя единый фронт и фиксируя нарушения предвыборной борьбы. Центром притяжения стала «Справедливая Россия», в поддержку которой первыми выступили известные политики из других партий, призвав избирателей отдать за них свои голоса. Прежде всего, это бывшие лидеры фракций КПРФ в Госсовете Виктор Ильин и Дмитрий Евсеев, ранее стоявшие у руководства Чебоксарского горкома партии. Напомним, Ильина «попросили» из КПРФ раньше, Евсеева — на исходе работы парламента, накануне подготовки к новым выборам.
Читайте также: Зачистка в Чувашии и пример соседей: в кадре — чиновники
Напомним, в этот раз Виктор Ильин баллотируется в Госсовет от справороссов, примечательна его листовка, которую раздают из рук в руки: если ты честный сторонник почти всех партий, голосуй за Ильина. «Ильин — без вариантов», — разошлось в интернете. Дмитрий Евсеев своё отсутствие в нынешней парламентской борьбе компенсировал обращением к избирателям. «Было моё обращение о том, что я прошу поддержать Виктора Алексеевича Ильина — моего коллегу, которого я хорошо знаю. Конкретно по «Справедливой России» я высказывался о том, что Шурчанов делает всё для того, чтобы оппозиционно настроенные избиратели проголосовали за «Справедливую Россию», — сказал, в частности, Дмитрий Евсеев, высказав мнение, что региональное отделение КПРФ обессилено из-за «внутрипартийных конфликтов».
Как ранее сообщало ИА REGNUM , Госсовет Чувашии состоит из 44 депутатов, половина из которых избирается по партспискам, половина — по одномандатным округам. В нынешнем составе парламента до недавнего времени у ЛДПР было два мандата, у КПРФ — четыре, у «Справедливой России» — пять. К концу срока ряды оппозиционеров в парламенте поредели. На выборах в Госсовет Чувашии пятого созыва в 2011 году «Единая Россия» набрала 44,87% голосов избирателей, КПРФ — 19,65%, «Справедливая Россия» — 19,39%, ЛДПР — 10,77%, «Патриоты России» — 2,11%.