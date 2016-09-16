Чебоксары, 16 сентября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. На нынешних выборах оппозиция в Чувашии консолидирует силы, как никогда ранее. При этом к объединению идут и партии, и известные люди, призывая избирателей голосовать за своих недавних оппонентов. Неожиданным стало решение члена чувашского рескома, первого секретаря Красночетайского райкома КПРФ Николая Артемьева о снятии своей кандидатуры с выборов в Госсовет по Ядринскому одномандатному округу. Сделано это в пользу справоросса, депутата Госсовета Олега Николаева и в округе, где баллотируется главный единоросс Чувашии Николай Малов. Свой беспрецедентный поступок коммунист объяснил тотальным использованием административного ресурса, по уровню давления сравнивая ситуацию с 1937-м годом — когда все всего боялись. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он подчеркнул, что нужно объединяться, чтобы оппозиция смогла одержать победу — прежде всего, над административным давлением.

ИА REGNUM Пешеходы нарасхват

Николай Артемьев выдвинут от КПРФ по Ядринскому одномандатному округу, также возглавил список данной региональной группы. За неделю до дня голосования он официально снял свою кандидатуру в качестве одномандатника, обратившись к избирателям с просьбой поддержать лидера республиканского списка «Справедливой России», депутата чувашского Госсовета Олега Николаева. Таким образом, в списке для голосования осталось три кандидата: депутат Госсовета и главный единоросс республики Малов, его коллега и конкурент — справоросс Николаев и представитель ЛДПР Ольга Угабаева.

«Нынешняя предвыборная кампания фактически проходит без избирателей. Административный ресурс в Ядринском районе запущен во всю мощь, по уровню давления можно сравнить с 1937 годом. Наши баннеры срывают, наклейки уничтожают, газеты не доходят до избирателей, встречам с населением препятствуют. Так как основная часть работающего населения в районе — бюджетники и сотрудники райпо, то им угрожают увольнением в случае, если увидят на встречах с оппозиционными кандидатами. Это разве выборы?», — возмущён коммунист.

Николай Артемьев убеждён, что в данном случае противостоять административному ресурсу партии власти можно только объединившись. «Разделение выгодно только «Единой России». Поэтому будет больше пользы, если останется один кандидат от оппозиции — Олег Николаев», — подчёркивает коммунист, отмечая и схожесть предвыборных программ партий.

При этом Артемьев пояснил, что это его личный поступок, а не партийное решение. Он продолжает оставаться сторонником КПРФ и поддерживать лидера чувашских коммунистов Валентина Шурчанова.

Отметим, что лидер чувашского отделения «Единой России», вице-спикер Госсовета 51-летний Николай Малов баллотируется в Госдуму РФ и Госсовет Чувашии. Примечательно, что на выборах в Госдуму главного единоросса региона, победителя праймериз по Канашскому округу оставили за бортом как одномандатника, предложив сомнительное утешение — десятое место в региональной группе партсписка. Между тем, 46-летний Олег Николаев возглавил региональные списки «Справедливой России» в Госдуму и в Госсовет. Отметим, что на выборах главы Чувашии в прошлом году он показал второй результат, оставив позади бессменного на протяжении 20 лет кандидата в главы региона Валентина Шурчанова, лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии оппозиция консолидирует силы, объединяясь вокруг партий и политиков, формируя единый фронт и фиксируя нарушения предвыборной борьбы. Центром притяжения стала «Справедливая Россия», в поддержку которой первыми выступили известные политики из других партий, призвав избирателей отдать за них свои голоса. Прежде всего, это бывшие лидеры фракций КПРФ в Госсовете Виктор Ильин и Дмитрий Евсеев, ранее стоявшие у руководства Чебоксарского горкома партии. Напомним, Ильина «попросили» из КПРФ раньше, Евсеева — на исходе работы парламента, накануне подготовки к новым выборам.

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Напомним, в этот раз Виктор Ильин баллотируется в Госсовет от справороссов, примечательна его листовка, которую раздают из рук в руки: если ты честный сторонник почти всех партий, голосуй за Ильина. «Ильин — без вариантов», — разошлось в интернете. Дмитрий Евсеев своё отсутствие в нынешней парламентской борьбе компенсировал обращением к избирателям. «Было моё обращение о том, что я прошу поддержать Виктора Алексеевича Ильина — моего коллегу, которого я хорошо знаю. Конкретно по «Справедливой России» я высказывался о том, что Шурчанов делает всё для того, чтобы оппозиционно настроенные избиратели проголосовали за «Справедливую Россию», — сказал, в частности, Дмитрий Евсеев, высказав мнение, что региональное отделение КПРФ обессилено из-за «внутрипартийных конфликтов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM , Госсовет Чувашии состоит из 44 депутатов, половина из которых избирается по партспискам, половина — по одномандатным округам. В нынешнем составе парламента до недавнего времени у ЛДПР было два мандата, у КПРФ — четыре, у «Справедливой России» — пять. К концу срока ряды оппозиционеров в парламенте поредели. На выборах в Госсовет Чувашии пятого созыва в 2011 году «Единая Россия» набрала 44,87% голосов избирателей, КПРФ — 19,65%, «Справедливая Россия» — 19,39%, ЛДПР — 10,77%, «Патриоты России» — 2,11%.