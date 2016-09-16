Нижний Новгород, 16 сентября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Рабочее движение по новому мосту через Волгу в Нижнем Новгороде (второй Борский мост) начнется 4 ноября 2016 года. Об этом губернатор Валерий Шанцев заявил в ходе выездного совещания на строительной площадке у нового моста. В ходе совещания губернатор проехал по мосту в сторону Кирова и обратно.

Юлия Горшкова Губернаторский кортеж тестирует новый мост в Нижнем Новгороде

По его словам, сегодня уже реализована та задача, которая изначально была поставлена: «Проехали по новому мосту с одного берега на другой»: «Вроде бы только недавно мы эту стройку начинали, год назад смотрели, как на домкратах поднимается первое пролетное строение. Нам потребовался один год и всего пять минут, чтобы проехать от одной опоры до другой. И это все результат труда тысяч людей, которые здесь трудились день и ночь».

Также губернатор обратил внимание подрядчика на то, что «надо внимательно отнестись к качеству дорожного покрытия, и перед пуском рабочего движения устранить все шероховатости».

Заместитель директора по производству «Мостотряд-1» Дмитрий Калинычев пояснил, что на самом мосту уже заканчивается укладка верхнего слоя асфальтного покрытия, остались работы по укладке покрытия на тротуарах: «После того, как закончим с покрытием, мы приступим к монтажу барьерного и перильных ограждений, мачт освещений и всей световой иллюминации арочных пролетных строений».

В свою очередь заместитель губернатора, министр строительства Нижегородской области Антон Аверин, напомнил, что строительство Борской транспортной системы — это часть общей стратегии развития транспортной инфраструктуры региона.

«Мы из года в год последовательно движемся к заданной цели. Данным объектом мы не только укрепляем связь двух регионов: Кировской и Нижегородской областей, но и делаем путь в северном направлении комфортнее и быстрее для нижегородцев. А чтобы разгрузить столицу региона от транзита на Казанском направлении, на этой неделе мы запустили движение по третьей очереди Южного обхода», — подчеркнул замгубернатора.

По данным регионального Минтранса, после запуска движения по Южному обходу из города за сутки были выведены почти 15 тыс. автомобилей. Разгрузились городские транспортные узлы, через которые шел транзит на Москву и Казань, спокойнее стало движение по Мызинскому мосту, и по дорогам в направлении Кстова. В министерстве надеются, что с введением дублера Борского моста движение в северном направлении станет более быстрым и комфортным для всех участников дорожного движения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект второго Борского моста предусматривает не только строительство мостовой переправы, но и автодорожных подходов. Планируется расширение трассы до Толоконцева на Борской стороне до четырех полос, строительство новой транспортной развязки со стороны Нижнего Новгорода.

Протяженность моста составит 1450 метров. После строительства в каждую сторону автотранспорт будет двигаться по двум полосам: по новому мосту движение будет организовано в кировском направлении, по существующему — в обратную сторону.

Также Шанцев уже дал распоряжение начать строительство автомобильной дороги Неклюдово — Золотово в сентябре 2017 года.

Кроме того, 14 сентября 2016 года состоялось открытие движения по третьей очереди Южного обхода Нижнего Новгорода.