Москва, 16 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Банк России ожидает одно, максимум два повышения процентной ставки ФРС. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 16 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

«Мы учитывали разные сценарии политики ФРС. Пока мы учитываем, что как минимум одно повышение ставки произойдет в этом году, может быть и два — не исключаем этот фактор», — заявила Набиуллина.

«В любом случае если на это отреагируют соответствующим образом финансовые рынки, это учтено нашим прогнозом и учтено в нашем решении по ставке», — подчеркнула она.

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Банк России снизил ключевую ставку до 10% годовых, сославшись на замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности.