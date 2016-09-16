Ярославль, 16 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Александр Воробьев обратился с жалобой в региональную Избирательную комиссию на предмет распространения незаконных агитационных материалов. Как рассказал Александр Воробьев корреспонденту ИА REGNUM, в почтовые ящики ярославцев приходят результаты «опросов общественного мнения», которые содержат призывы девяти различных политических партий, в том числе и КПРФ, голосовать за кандидата от «Справедливой России» Сергея Балабаева.

В жалобе в избирком Александр Воробьев подчеркивает, что эти материалы носят ложный характер. Информация, представленная в них, не соответствует действительности, равно как и призывы КПРФ голосовать за кандидата-«эсера».

«Коммунистическая партия Российской Федерации» высказываний, указанных в письме с результатами общественного мнения, в отношении С. Балабаева не представляла», — отмечается в жалобе.

Александр Воробьев выражает опасения, что массовый вброс фальшивого агитационного материала может привести к искажению волеизъявления граждан. Кандидат-коммунист просит Избирком установить заказчика распространения ложной информации и наказать всех виновных в этом деянии. Кроме того, он требует проинформировать жителей Ярославской области о произошедшем и о фальшивых призывах голосовать за «эсера» со стороны партий, участвующих в выборах.