Ханты-Мансийск, 16 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. До единого дня голосования остался один день, а в Югре не утихают политические страсти. Впрочем, они на этой территории бурлят независимо от времени года и электорального цикла. «Югра — один из богатейших регионов России, поэтому нет ничего удивительного, что в этом северном крае весьма богатая и насыщенная политическая жизнь», — отметил политолог Константин Калачев.

Scott Maxwell Выборы

До девяти бюллетеней в одни руки

Выборы-2016 в ХМАО названы самыми грандиозными в стране. В округе представлены выборы в парламенты всех уровней — от дум сельских поселений до Госдумы РФ седьмого созыва. Избирательная повестка информационно перегружена чрезвычайно. К примеру, в районном центре города Советского избиратели получат на участках девять бюллетеней по выборам различного уровня: два по выборам депутатов Госдумы с партийными списками и кандидатами по одномандатному округу №222; два по выборам депутатов Тюменской областной думы по одномандатному округу № 5 «Югорский»; два по выборам депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа; бюллетень по выборам депутатов думы Советского района; бюллетень по выборам главы города Советский; бюллетень по выборам представителей в совет депутатов города Советский. Это абсолютный рекорд Российской Федерации на выборах-2016, говорят в окружном избиркоме.

На данный момент в Госдуме РФ интересы Югры представляют коммунист Вячеслав Тетекин, единороссы Леонид Симановский и Павел Завальный, либерал-демократы Василий Тарасюк и Владимир Сысоев, эсер Михаил Сердюк. (В Совете Федерации — Василий Сондыков и Эдуард Исаков).

На депутатские мандаты в Государственной думе в Югре претендуют 18 кандидатов по избирательным округам №222 и №223 в Госдуму РФ седьмого созыва. Зарегистрировано 37 кандидатов на выборах депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам. 79 кандидатов будут претендовать на мандаты депутатов Думы Ханты-Мансийского округа.

На 14 сентября в досрочном голосовании уже приняли участие более семи тысяч жителей отдаленных районов и работников ТЭК, до которых члены избирательной комиссии добирались на катерах и вертолетах. «Досрочников» называют «золотым запасом» административного ресурса. Ведь люди в «медвежьих углах» Югры далеки как от источников информации, так и от самих кандидатов в депутаты тоже.

На выборах в нижнюю палату российского парламента в 223-й одномандатный избирательный округ вошли Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Покачи, Радужный, Сургут, Нижневартовский район, часть Сургутского района. Остальная часть округа вошла в 222-й Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ. То есть по двум округам предстоит избрать четырех депутатов Госдумы.

В Государственную думу от ХМАО претендуют представители 11 партий — «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Патриоты России», «Коммунисты России», «Партия Роста», «Яблоко», ПАРНАС, «Зеленые» и «Родина».

В округе №222 кандидатами в депутаты Госдумы зарегистрировано восемь кандидатов. Это действующий депутат Госдумы Павел Завальный («Единая Россия»); депутат Тюменской областной думы Гарри Столяров («Партия Роста»); сотрудник РЖД Татьяна Ирдуганова («Коммунисты России»); глава города Советский Алексей Савинцев (КПРФ); депутат думы ХМАО Евгений Марков (ЛДПР); генеральный директор ООО «Строительное управление-881» Александр Ломакин («Патриоты России»); генеральный директор компании «Реал Сервис» Олег Ровин («Зеленые»); депутат думы ХМАО Анатолий Вац («Справедливая Россия»).

В Нижневартовском одномандатном округе №223 регистрацию прошли десять кандидатов — это бывший глава Сургута, почётный гражданин этого югорского города Александр Сидоров («Единая Россия»); предприниматель Айгуль Зарипова («Партия Роста»); президент корпорации «Славтэк» Александр Петерман («Родина»); руководитель регионального отделения партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов («Коммунисты России»); действующие депутаты Госдумы РФ Вячеслав Тетекин (КПРФ) и Владимирир Сысоев (ЛДПР); гендиректор ООО «Автоломбард» Сергей Воробьев («ПАРНАС»); член штаба ОНФ в Югре, директор ООО «РАИТЭКС» Владимир Зиновьев («Патриоты России»); предприниматель Светлана Титова («Яблоко»); депутат Госдумы РФ шестого созыва Михаил Сердюк («Справедливая Россия»).

Среди кандидатов один миллиардер и семь миллионеров, согласно представленным сведениям о доходах. Избирательные фонды кандидатов, помимо собственных средств, пополняют гиганты ТЭК.

Достучаться до Памфиловой

Отметим, некоторые наблюдатели скептически относятся к отдельным предвыборным жалобам в Югре, считая, что они на руку кандидатам в плане пиара. В то же время, другие воспринимают их серьёзно. Точку в рассмотрении тяжб между кандидатами и партиями ставят избирком, суды и правоохранительные органы.

Действующий депутат Госдумы и вновь кандидат в нижнюю палату парламента Владимир Сысоев в начале предвыборной гонки выступил с предложением снять с выборов партию ПАРНАС. Он подготовил обращение на имя руководителя ЦИК Эллы Памфиловой с просьбой проверить действия руководителей Партии народной свободы. Сысоев сделал акцент на том факте, что представители партии обратились в украинское консульство за транзитной визой, чтобы провести агитработу в Крыму. Кандидаты от ПАРНАСа отметили, что таким образом они смогут прибыть на территорию полуострова по суше, через Украину, «уважая нормы не только отечественного законодательства, но и одновременно международного права». При этом в партии отметили, что не будут проводить агитацию в Крыму, если не получат разрешения от украинских властей. «Партия «ПАРНАС» своим запросом к Украине о разрешении на агитацию в Крыму не только унижает российский народ, подчеркивая свое непризнание недавнего воссоединения, но и дает недвусмысленно понять, какую политику планирует вести после выборов. Стоит ли нам допускать к избирательному процессу такую партию, если она откровенно признает свою готовность посягнуть на территориальную целостность страны, граждан которой агитирует голосовать за нее?» — отметил Сысоев.

Кстати, несмотря на серьезность заявленного обвинения, «ПАРНАС» не выбыл из выборных списков.

А на дорогах Югры тем временем появились поддельные растяжки «Партии Роста» с изображением вождей пролетариата Ленина, Сталина и лидера «Справедливой России» Сергеем Мироновым под лозунгом «Выбор сделан!». Гарри Столяров, один из лидеров отделения «Партии Роста» в Югре, заявил, что к их политическому объединению эти растяжки не относятся.

В югорском Сургуте неизвестные упорно демонтируют баннеры «справедливороссов». Пострадала наружная реклама кандидатов в Госдуму РФ Михаила Сердюка и Анатолия Ваца. «В связи с происшествием главе ЦИК РФ Элле Памфиловой направлено официальное письмо. Оба баннера, не противоречащих действующему законодательству и разных по содержанию, демонтированы с разницей буквально в сутки. Если раньше наши баннеры просто резали или расстреливали шариками с краской, то с открытым демонтажем мы еще не сталкивались», — заявил Михаил Сердюк.

Кстати, в Нижневартовске неизвестные заляпывают краской баннеры «Единой России». «Каждую ночь какие-то вандалы пачкают несмываемой краской предвыборные баннеры кандидатов от нашей партии, — возмущены в городском штабе партии «Единая Россия». — Счет идет уже на десятки рекламных конструкций, которые подверглись нападению хулиганов. Возможно, что баннеры расстреливают из пейнтбольных ружей». Соответствующее письмо Памфиловой ушло в ЦИК и от «единороссов». Однако расстрел баннеров не единственная причина обращения к главе Центризбиркома от югорского штаба ЕР.

Их разыскивает полиция

В двух крупных городах Югры Сургуте и Нижневартовске в ночь с 13 на 14 сентября, в почтовые ящики были разбросаны поддельные квитанции за услуги ЖКХ в которых напечатано, что часть денег жителей якобы перечислены в избирательный фонд кандидата в Госдуму РФ седьмого созыва от «Единой России» Александра Сидорова. «Спасибо Вам, что помогаете Александру Сидорову деньгами. Без Ваших денег «Единая Россия» не смогла бы проводить такую яркую кампанию», — гласит издевательская надпись. Сургутяне сразу раскусили подделку: в фальшивой «расчетке» указана одна и та же сумма, 7 тыс. 12 рублей, и в ней нет конкретных адресов получателей услуг. Сейча изготовителей лжерасчеток ищет полиция. В сургутском отделении «партии власти» данные квитанции назвали «черным пиаром», призванным вызвать негативную реакцию к кандидату и ЕР.

Кроме того, в общественную приемную партии «Единая Россия» в Сургуте стали поступать обращения от горожан, которым по ночам названивают и приглашают на выборы от имени ЕР. Как выяснилось, якобы «единороссы» звонили с номера +7 968 333 1141, зарегистрированного в Москве. В региональном штабе ЕР высказали предположение, что за этой акцией могли стоять представители штаба кандидата в депутаты Госдумы от «Справедливой России» Михаила Сердюка. «Справедливороссы» перевели стрелки обратно. Дескать, «единороссы» запланировали звонки на домашние телефоны югорчан по базе данных коммунальных компаний. Однако комплексный заказ подрячик исполнил, выставив неверный часовой пояс, поэтому жителям Югры названивали ночью, бодрым голосом приглашая на избирательных участках 18 сентября проголосовать за «Единую Россию». Круг замкнулся.

На «первый», «второй», «третий» рассчитались

На старте предвыборной кампании эксперты прогнозировали высокую явку на выборах в Югре. «60%, если не переборщат с чёрным пиаром», — говорил столичный политолог Константин Калачев. А также второе место ЛДПР в ХМАО, после «Единой России. За день до единого голосования прогнозы практически не изменились.

«По итогам выборов в Югре нас ждет интересный разворот. ЛДПР в Югре, скорее всего, станет партией номер два, — считает политолог Евгений Забродин. — Там идёт серьёзное политтехнологическое сопровождение и ставку на эту партию сделали недовольные курсом губернатора Комаровой представители промышленных групп. Слабо себя проявили коммунисты региона, хотя у них были возможности найти симпатии среди протестного электората.

ХМАО — самый конкурентный округ в УрФО, так как здесь представлены серьёзные финансовые потоки. Здесь сразу три действующих депутата Госдумы вступили в предвыборную борьбу. Есть сильные, закаленные в политических битвах, игроки в оппозиции — Сысоев, Сердюк, Тетекин. Интересная ситуация с бывшим главой Сургута Сидоровым, популярным среди югорцев, у которого есть очевидные шансы быть избранным в Госдуму.

Что касается «партии власти», она сохраняет своё лидерство в ХМАО, но процентов наберет меньше, так как у электората на этот раз есть выбор среди партий с похожей, но более резкой повесткой. «Родина», «Яблоко» и «Партия Роста» вполне могут набрать по 3% в Югре, но только в больших городах с высокой концентрацией населения — Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск».

О значительном превосходстве ЕР над остальными участниками выборного процесса говорит и политолог Константин Калачев: «В Югре можно прогнозировать результат «Единой России» несколько выше, чем в среднем по стране. Это вызвано как привыканием граждан к персоне губернатора Натальи Комаровой (выборы-2011 были протестными во многом из-за ухода популярного губернатора Александра Филипенко), так и грамотно проведенной избирательной кампанией. Кампании других партий из-за небольшой «скамейки запасных» превратились фактически в раскрутку лидеров местных отделений как кандидатов-одномандатников. КПРФ была практически незаметна, СР проявляла среднюю степень активности, ярче всех вела себя ЛДПР. Поэтому с большой вероятностью именно партия Жириновского выйдет на второе место в Югре. Из непарламенских партий можно отметить достаточно яркую кампанию «Партии Роста» и ее кандидата Гарри Столярова. Остальные партии были практически незаметны. Впрочем, вряд ли даже яркая кампания позволит кандидатам от «Партии Роста» набрать заметное число голосов — югорский избиратель достаточно консервативен».

Ранее по теме: От Югры в Госдуму рвутся депутаты и гендиректора

Напомним, на выборах в Госдуму РФ шестого созыва в 2011 году явка на участки Югры составила 44,7% от общего числа избирателей. За «Единую Россию» проголосовали 41,2% избирателей, ЛДПР — 22,5%, КПРФ — 16%, за «Справедливую Россию» — 13%.