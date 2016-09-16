Москва, 16 сентября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Обвала рубля в конце 2016 года не будет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 16 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров, отвечая на вопрос о возможном обвале рубля в конце года после выборов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Такие предсказания (об обвале рубля) периодически возникают к разным месяцам в году привязанные. Никаких оснований для таких ожиданий нет. Никаких. Мы не видим даже рисков повышения волатильности», — заявила Набиуллина.

«Безусловно курс зависит от поведения цены на нефть. Но вы видите, что цена на нефть в последнее время — конечно, колебалась, — но была более менее стабильной», — подчеркнула она, добавив, что колебание рубля гораздо меньшее, чем колебания цены на нефть.

«Мы надеемся, что это сохранится», — сказала председатель ЦБ РФ.

В настоящее время Банк России не вмешивается в работу валютных рынков, напомнила она. «Рубль у нас плавающий и формирующийся под воздействием рыночных условий. И при этом он является относительно стабильным», — заключила Набиуллина.