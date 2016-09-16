Москва, 16 сентября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. С аккуратной траекторией снижения ставок можно будет достичь цели по инфляции. Сейчас модель поведения населения остается сберегательной. Это оказывает существенное дезинфляционное давление, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Но модель под воздействием разных факторов может меняться. Это факторы, связанные не только с ростом доходов населения, но и с уровнем процентных ставок по депозитам в банках», — сказала Набиуллина.

«Когда у людей меньше уверенности, люди меньше сберегают. Но, мне кажется, что потребительское кредитование постепенно будет расти, это произойдет по мере восстановления экономики», — отметила глава ЦБ.