Москва, 16 сентября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. ЦБ прогнозирует отток капитала из России в 2016—2018 годах на уровне не более $25 млрд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«В перспективе мы ожидаем снижения сальдо текущего счета, что в условиях плавающего курса коррелирует с сокращением оттока капитала. В 2016—2018 годах величина чистого оттока капитала… будет оставаться на невысоком по историческим меркам уровне, не более $25 млрд», — заявила Набиуллина на пресс-конференции.

По ее словам, повышение спроса реального сектора на иностранные активы будет ограничено медленным восстановлением доходов и сохранением высоких реальных процентных ставок в российской экономике, привлекательных для сбережений в рублях.

Отток капитала за 8 месяцев 2016 года составил только $9,9 млрд, что в 5 раз меньше уровня 2015 года. По итогам 2015 года чистый вывоз капитала частным сектором составил $56,9 млрд против $153 млрд в 2014 году.