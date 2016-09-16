Тбилиси, 16 сентября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его администрация приветствуют мирную инициативу премьер-министра Георгия Квирикашвили об отказе от контракций и насилия и призывают политические партии присоединиться к инициированному премьером меморандуму.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили

Соответствующее заявление 16 сентября сделал начальник администрации президента Георгий Абашишвили. Он напомнил, что президент всегда очень остро критиковал все типы насилия.

«Мы всегда остро критиковали все типы насилия. Соответственно, мы приветствуем инициативу премьера в связи с так называемым мирным меморандумом, призываем политические партии включиться в процесс диалога и присоединиться к меморандуму, который может не быть гарантом всего, но это возможность большего соглашения и диалога, который мы упускать не должны. Мы должны суметь провести выборы в мирной, справедливой и демократичной обстановке», — подчеркнул Абашишвили.

С инициативой об отказе от проведения контракций во время предвыборных встреч политических оппонентов премьер выступил два дня назад. Он призвал все политические силы присоединиться к предложенному партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» соответствующему меморандуму.

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