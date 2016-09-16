Ульяновск, 16 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области в 2016 году резко выросло число жалоб на действия коллекторов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре по совещании руководителей правоохранительных органов региона.

Feans Угроза со стороны коллектров

По данным прокуратуры, если за весь 2015 год число поступило 200 сообщений о неправомерных действиях организаций, занимающихся взысканием просроченной задолженности, то за шесть месяцев 2016 года таких сообщений уже насчитывалось почти 270.

На сегодняшний день в регионе действуют 19 микрофинасовых организаций, 37 ломбардов, а также более 300 филиалов, представительств и дополнительных офисов кредитных организаций, операционных касс и соответствующих передвижных пунктов.

В их деятельности выявлены многочисленные нарушения требований законодательства, выразившиеся в использовании двусмысленных формулировок информации о досрочном погашения займа, завышении процентных ставок, отсутствии в общедоступном для потребителей месте вывесок с наименованием исполнителя и др.

Читайте также: В Ульяновске коллектор поджег дом должника вместе с людьми

Если в 2015 году число сообщений о неправомерных действиях организаций, занимающихся взысканием просроченной задолженности, составило 200, то за шесть месяцев текущего года — 268.

Органами прокуратуры выявлено 21 преступление, совершенное при осуществлении взыскания просроченной задолженности по кредиту (займу), ранее укрытое сотрудниками полиции от централизованного учета.

Всего в 2016 году в регионе возбуждено 56 таких уголовных дел, причем 51 — по требованию органов прокуратуры.

Кроме того, прокурорами отменено более 67% незаконных и необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел данной категории.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время в Ульяновке идет проверка по поводу угроз, поступающих от коллекторов в адрес руководства Центральной городской клинической больницы.

Читайте также: Бастрыкин взял под личный контроль дело о поджоге жилого дома коллектором

Неизвестные звонят с московских номеров и угрожают сжечь леченое заведение, если одна из сотрудниц ЦГКБ не погасит имеющийся у нее долг.