Москва, 16 сентября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Безработица сохраняется на невысоком уровне в российской экономике, однако признаком улучшения ситуации в экономики это не является. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 16 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Происходит подстройка рынка труда к новым условиям — безработица сохраняется на невысоком уровне, нет признаков роста неполной занятости или скрытой безработицы», — заявила Набиуллина.

«Это в первую очередь является следствием демографических ограничений, а не улучшения, к сожалению, ситуации в экономике», — подчеркнула она. По ее словам, в условиях низкого предложения трудовых ресурсов редприятия предпочитают сохранять квалифицированные кадры.

В то же время несмотря на то, что в настоящее время наблюдается рост номинальных зарплат, по мнению регулятора «инфляционное давление со стороны рынка труда отсутствует», заметила Набиуллина.

«Состояние рынка труда в том числе показывает, что основными ограничениями роста российской экономики являются внутренние структурные факторы», — указала председатель Банка России, добавив, что эти факторы связаны не только с демографической ситуацией, но также с «инфраструктурными и институциональными характеристиками экономики».

«Возможно их влияние на потенциал экономического роста окажется сильнее, чем мы предполагали ранее. Уже сейчас это отражается в неустойчивости восстановления экономической активности и признаках ослабления дезинфляционного влияния спроса», — указала Набиуллина.