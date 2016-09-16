Севастополь, 16 сентября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Севастополя организовала временный специальный участок для голосования избирателей, проживающих в городе, но не имеющих регистрации в Российской Федерации. Участок будет работать на железнодорожном вокзале Севастополя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы городского избиркома Мирослав Погорелов.

Клод Моне. Вокзал. 1877

«Особенностью выборов в Севастополе является то, что в городе проживают граждане, которым ФМС в свое время выдала российские паспорта, но в них не указан адрес регистрации в Севастополе», — сказал он.

На участке могут проголосовать три группы граждан. Первые — бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины, у которых в паспортах указаны место проживания «Севастополь» и регистрация — «воинская часть», без адреса.

Вторая группа, которая может проголосовать на временном участке — граждане, у которых в российском паспорте нет постоянной регистрации по месту жительства в Севастополе. «У них на странице «место жительства» нет никакого штампа», — пояснил Погорелов. Например, среди таких граждан — бывшие жители юго-востока Украины, живущие в городе.

Еще одна категория избирателей — те, кто снят с регистрационного учета. Иными словами, имели регистрацию, но выписались, и нигде не прописались.

Как отметил Погорелов, поскольку все перечисленные группы не учтены в электронной системе ГАС «Выборы», избирком на месте сформирует для них отдельный список. Эти избиратели не смогут участвовать в голосовании за кандидатов по муниципальным округам Севастополя, а только по одномандатным округам в Госдуму.

Также на железнодорожном вокзале ждут избирателей — иногородних туристов, которые в единый день голосования окажутся в городе с открепительными удостоверениями.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый из 180 избирательных участков Севастополя будет оснащен кабинами для людей с ограниченными возможностями.

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Напомним, в этом году в Крыму и Севастополе впервые будут выбирать депутатов в Государственную думу РФ — выборы, как и по всей России, пройдут 18 сентября. Помимо депутатов по спискам, в этом году граждане России будут голосовать и по одномандатным округам.

Севастопольцам предстоит избрать одного депутата Госдуму и 120 депутатов Советов в 10 муниципальных округах Севастополя второго созыва.

В одномандатном округе Севастополя зарегистрированы девять кандидатов-мажоритарщиков.