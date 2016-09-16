Москва, 16 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. ЦБ РФ основывается на более менее консервативном реалистичном, но консервативном прогнозе цен на нефть, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

Roy Luck Добыча нефти

Сейчас видно, что цены на нефть сейчас чуть выше уровня, который мы прогнозируем на трехлетнюю перспективу. Тем не менее, это важно иметь такую последовательную кредитно-денежную политику. Отмечу, ЦБ базирует свои прогнозы на ценах на нефть в 40%.