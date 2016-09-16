Прогноз по нефти консервативный – Набиуллина
Москва, 16 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. ЦБ РФ основывается на более менее консервативном реалистичном, но консервативном прогнозе цен на нефть, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.
Сейчас видно, что цены на нефть сейчас чуть выше уровня, который мы прогнозируем на трехлетнюю перспективу. Тем не менее, это важно иметь такую последовательную кредитно-денежную политику. Отмечу, ЦБ базирует свои прогнозы на ценах на нефть в 40%.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 сентября, Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5% до 10%. «ЦБ РФ намерен сохранить ключевую ставку 10% до конца 2016 года. Снижение ключевой ставки возможно произойдет в