Москва, 16 сентября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Ядерная реакция возможна при низких энергиях буквально в простом армейском котелке. «Простой армейский котелок закипает, пузырьки схлопываются, происходит ядерная реакция», — рассказал 16 сентября на конференции в Москве доктор физико-математических наук Степан Андреев, процитировав размышления создателя теории неограниченной кумуляции академика АН СССР, одного из создателей советской водородной бомбы Евгения Забабахина.

Доклад Степана Андреева был посвящен современному состоянию исследований низкоэнергетических ядерных реакций и перспективах их промышленного применения. О существовании таких реакций, по-видимому, догадывался еще великий И.В. Курчатов. Также известна теория неограниченной кумуляции в кавитационных пузырьках Евгения Забабахина: это как раз, когда «простой армейский котелок закипает, пузырьки схлопываются, происходит ядерная реакция».

Он пояснил, что за рубежом работы в этом направлении велись, а у нас попали под запрет и даже стали неприличными для серьезных ученых. Отчего и вышло, что не россиянин Иван Филимоненко был признан как создатель первого теплогенерирующего устройства на тяжелой воде и палладии, а американцы Мартин Флейшман и Стенли Понс, заявившие, что им удалось впервые создать устройство для холодного ядерного синтеза.

Опять-таки за рубежом тема «холодного ядерного синтеза» реабилитирована. Инженер Андреа Росси построил генерирующее устройство на системе никель-водород: «Он утверждал, что способен построить энергетическую установку, мощностью 1 Мвт, киловатт — час энергии которой будет стоить 5 центов. Вероятно, сейчас эта установка проходит коммерческие испытания».

Российскому исследователю Александру Пархомову удалось воспроизвести результаты Росси. «Он показал миру, что не только можно получить эту реакцию, но это может сделать любой на кухне или в гараже. Что вызвало бум интереса к теме. Многие ею занимаются», — подчеркнул докладчик.

Использование такой технологии может дать большой экономический эффект: у низкоэнергетических реакций энерговыделение на несколько порядков выше, чем у известных химических топлив, кроме того, наблюдается полное отсутствие радиации. «Это и не синтез, и не распад, а коллективные ядерные превращения, происходящие при низких энергиях», — подчеркнул участник конференции, дав понять, что это открывает новые возможности для энергетики.

Напомним, что 16 сентября уже третий день работы конференции «Экологические угрозы и национальная безопасность России». Он посвящен проблемам холодильной промышленности, утилизации жидких ядерных отходов за счет уникальной российской биотехнологии, приземного озона, соблюдения баланса техно‑ и биосферы и другим актуальным вопросам защиты населения России от возможных экологических и техногенных угроз. Цель участников форума — представить глобальные экологические угрозы с точки зрения современной науки, показать, почему «борьба» с глобальным потеплением, скорее миф, чем реальность, где надо искать истинные причины рисков и угроз человечеству и жителям России.

Конференция проходит в Международном независимом эколого-политологическом университете (Академии МНЭПУ) с 14 сентября.