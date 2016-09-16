Москва, 16 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Инфляционные риски сохраняются, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Инфляция будет снижаться медленнее, чем мы ожидаем», — сказала глава ЦБ на пресс-конференции.

По ее словам, мегарегулятор уточнил прогноз по инфляции на конец года, ее размер составит 5,5−6%.

«Мы уточнили наш прогноз по инфляции на конец текущего года до 5,5−6%. В настоящее время инфляция уже замедлилась до 6,6% с учетом недельных данных начала сентября», — сказала она.