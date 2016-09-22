Санкт-Петербург, 22 сентября, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Классику французской новой волны покажут в Санкт-Петербурге. Сегодня в кинотеатре «Аврора» открывается ретроспективная программа одного из главных представителей направления — Франсуа Трюффо. В течение трёх дней вниманию зрителей будут представлены три его фильма, снятые в начале карьеры — «400 ударов», «Жюль и Джим» и «Стреляйте в пианиста».

Цитата из к/ф «Четыреста ударов». Реж. Франсуа Трюффо. 1959. Франция Свет за дверью

Направление в кинематографе под названием французская новая волна появилось во Франции в конце 1950-х годов и стало одним из самых масштабных явлений в европейском кино. Главными отличительными чертами французской новой волны были стремление режиссёров показывать реальную жизнь и индивидуальность человека.

Цитата из к/ф «Стреляйте в пианиста». Реж. Франсуа Трюффо. 1960. Франция Память

Многие представители «новой волны», в том числе и Франсуа Трюффо, начинали свою карьеру в кинематографе как кинокритики и журналисты, и хорошо знали классику кино. Во главу угла в своих фильмах эти режиссеры ставили молодежный анархизм, нигилизм, право на бунт и свободу. Именно такими предстают перед зрителями герои фильмов «400 ударов»,"Стреляйте в пианиста» и «Жюль и Джим».

Криминальная драма «400 ударов» 1959 стала дебютным и во многом автобиографичным фильмом Трюффо. Главный герой картины — трудный подросток, которого таковым сделала сложная семейная жизнь. Вместе с приятелем они все реже посещают школу и в конце концов сбегают из дома. Работа Трюффо номинировалась на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и по сей день считается одним из величайших фильмов о детстве.

Цитата из к/ф «Четыреста ударов». Реж. Франсуа Трюффо. 1959. Франция С печатной машинкой в руках

Драматический триллер «Стреляйте в пианиста» 1960 — второй фильм Франсуа Трюффо, снятый им на основе романа «Там, внизу» американского писателя Дэвида Гудиса. Картина стала в некотором роде пародией на гангстерское кино, в лёгкой форме рассуждающей о любви, славе, падениях и неудачах.

Цитата из к/ф «Стреляйте в пианиста». Реж. Франсуа Трюффо. 1960. Франция Крепко обняв

Третий фильм в карьере Трюффо — мелодрама о любовном треугольнике «Жюль и Джим» 1962, которая также снималась на основе романа. Трюффо экранизировал одноимённое полуавтобиографическое произведение французского писателя Анри-Пьера Роше. Картина стала одним из ключевых фильмов периода французской новой волны. Молодёжь полюбила фильм за лёгкое отношение к собственным чувствам и экспериментам с ними.

В кинотеатре «Аврора» фильмы будут показаны в оригинале с русскими субтитрами. Программу представит кинокритик и киновед Сергей Кудрявцев. Организует проект компания «Иноекино».