Москва, 16 сентября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Экономика остается неустойчивой и неоднородной по отраслям и регионам России. Наблюдаются позитивные сдвиги в структуре выпуска, которые связаны с импортозамещением и ростом некоторых позиций несырьевого экспорта, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Так, наметилось увеличение запуска высокотехнологических производств, бытовой техники станков, техники, медицинского оборудования», — сказала Набиуллина.

«В то же время снизилась динамика роста в химической промышленности. Необходимо время, чтобы положительные тенденции закрепились», — отметила глава ЦБ.