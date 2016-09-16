Ярославль, 16 сентября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Более 6,5 тысяч ярославских льготников ждут путевок на санаторно-курортное лечение. Однако федеральное финансирование на эти цели в этом году снизилось в 4,5 раза. В итоге путевки смогут получить лишь 1200 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

По данным Ярославского регионального отделения Фонда социального страхования, федеральное финансирование ежегодно снижается. Если в 2005 году федеральный бюджет выделил на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан 113 миллионов рублей (на них закупили 12 000 путевок), то в 2016 году — всего 25 миллионов. Этих денег хватит на 1200 путевок.

При этом в Ярославской области на начало 2016 года зарегистрированы почти 21 тысяча человек, имеющих право на социальную помощь. Это не только инвалиды и дети-инвалиды, но и еще около десяти категорий льготников. Очередь на санаторно-курортное лечение копится уже несколько лет.

«Норматив финансовых затрат на санаторно-курортное лечение на сегодняшний день составляет 118 рублей в месяц, в год получается 1416 рублей. Сопоставляя стоимость путевки и стоимость нормативно-финансовых затрат, выходит, чтобы получить путевку инвалиду надо ждать 14 лет», — подсчитывает заместитель управляющего регионального Фонда социального страхования Александр Матеша.

Бюджет Ярославской области по мере возможности выделяет дополнительное финансирование на эти цели. В этом году сумма регионального софинансирования составила 8 млн рублей. Но эти средства идут только на путевки инвалидам первой группы: колясочникам и инвалидам по зрению.

По подсчетам Александра Матеши, чтобы обеспечить всех желающих путевками, сегодня надо 130 миллионов рублей. Фонд соцстраха предлагает областным властям установить очередность на право получения путевок внутри самих льготников. Но в региональной думе предлагают решать проблему на федеральном уровне.

«Мы подготовим обращение в федеральный фонд социального страхования, в Правительство РФ, необходимо увеличить финансирование и менять методику расчетов», — отметила председатель комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению Ярославской областной думы Лариса Ушакова.