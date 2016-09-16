Москва, 16 сентября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. ЦБ ожидает роста ВВП России в 2017 году на уровне менее 1% при среднегодовой цене на нефть около 40 долларов США за баррель, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Положительный квартальный прирост ВВП ожидается уже во втором полугодии текущего года, однако в 2017 году темпы прироста ВВП будут невысокими — менее 1%», — сказала она.

Прогноз мегарегулятора исходит из консервативных предпосылок о низких темпах роста мировой экономики, среднегодовой цене на нефть около 40 долларов США за баррель и сохранении структурных ограничений развития российской экономики.