Мадрид, 16 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. «Россия готовится к самым скучным в мире выборам, — пишет корреспондент Хавьер Эскалера. — Никто не сомневается, что победит партия Единая Россия Владимира Путина. Но важнее другое — нет определенности с тем, что будет дальше. Русские слишком измучены, чтобы менять положение вещей. Путин с его 82% рейтингом надеется досидеть в президентском кресле до 2018 года и вновь быть избранным на 6 лет. Так он побьет рекорд Сталина по длительности пребывания у власти».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Увлекшись прогнозированием, журналист совершенно забывает, что неплохо бы, готовя материал, быть еще и точным в изложении фактов — Владимир Путин, как известно, уже четыре года не является ни членом ЕР, ни тем более, ее председателем.

«Расходы на социальные программы за последний год сократились на 6%, а все гранты, презентованные с помпой правительством, съедены инфляцией, которая в 2015 г. составила 13%. По мнению лидера коммунистов Зюганова, нынешняя кампания — самая грязная за всю историю с 1991 г.», — отмечает автор. Популярность Путина растет, но при этом популярность правящей партии падает, констатирует журналист, полагающий, что вопросами спасения ЕР власти России занялись еще несколько лет назад, но получается это малоэффективно, хотя внимание народа и отвлекает.

«С этой целью в РФ ведется «охота на ведьм» — НКО, вскрывая зарубежное финансирование которых, власти затем объявляют эти организации «иностранными агентами». Последняя жертва этой практики — Левада центр, финансируемый, по мнению властей, из США — деньги центра получают из Университета штата Висконсин, который, как утверждает Москва, патронируется Пентагоном», — открывает тайны Хавьер Эскалера.

«Оппозиция представлена несколькими партиями, среди которых выделяется ПАРНАС, чьим лидером был Борис Немцов. Руководителя убили, но смерть его не всколыхнула народные массы: невиданный прилив патриотизма, возникший после того, как к России был присоединен Крым, можно считать, похоронил либеральное движение», — резюмирует аналитик.

«Телевидение говорит о стабильности в стране, хотя все люди прекрасно знают, что вся экономика держится на Путине, — цитирует издание «писательницу Наталью Антонову». — Результаты будущих выборов россиян не пугают, их заботит то, что будет происходить дальше».