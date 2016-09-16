Лондон, 16 сентября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Единственное, в чем сходятся английские издания, так это в том, что Россия, благодаря своей неуступчивой позиции добившаяся нынешних условий перемирия, набрала солидные очки и вновь обрела право называться великой державой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российские достижения

«Хрупкое перемирие в Сирии вот-вот рухнет из-за того, что, по мнению России, Соединенные Штаты поддерживают оппозиционные группировки, продолжающие время от времени обстреливать гражданское население, — пишет The Daily Express. — Министерство обороны РФ обвиняет Пентагон в нежелании отделить умеренную оппозицию от джихадистов».

«Москва заявила в минувший четверг, что США используют «словарную дымовую завесу», чтобы скрыть свое нежелание выполнять свою часть соглашения о прекращении огня в Сирии. В особенности это касается отделения умеренных антиправительственных подразделений от экстремистских террористических групп, — свидетельствует The Daily Mail. — По мнению Кремля, три дня перемирия показали, что только правительственные сирийские войска выполняют согласованные условия. Госдепартамент же считает, что договоренности соблюдаются всеми вовлеченными в них сторонами».

«Заключенная между США и РФ сделка по перемирию в Сирии исключительно важна для русских, считает The Independent. — Это яркая демонстрация того, что Россия возвращается в число сверхдержав — впервые с момента распада СССР. Будет ли правительство Асада соблюдать условия перемирия? Конечно, потому что оно всецело зависит от российской авиационной поддержки и поставок оружия Москвой. Россия провела хорошую сделку — теперь альянс сирийских правительственных войск с русскими и Ираном и практически не имеют противников в регионе, способных помешать им взять под контроль постепенно всю территорию. Оппозция была способна противостоять правительству, пока она была дружна с Ан-Нусрой. Теперь же, после разделения можно констатировать, что она почти ничего собой не представляет».