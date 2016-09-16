Ярославль, 16 сентября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В Ярославской области на выборах депутатов Государственной Думы 7 созыва будет задействовано 288 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Из них — 248 в Ярославле, и 40 — на территории Пролетарской территориальной избирательной комиссии Рыбинска.

В Ярославле КОИБы будут задействованы практически на всех избирательных участках, кроме Геронтологического центра в Заволжском районе и временных избирательных участков.

На выборах депутатов Государственной Думы предыдущего созыва в 2011 году в Ярославской области было использовано всего 47 КОИБов.

Всего в регионе 850 постоянных и 27 временных избирательных участков.