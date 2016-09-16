Санкт-Петербург, 16 сентября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Следовавший из Санкт-Петербурга в Москву высокоскоростной поезд «Сапсан» в районе станции Окуловка в Новгородской области сбил выбежавшего на железнодорожные пути лося. Об этом сегодня, 16 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

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По данным ОЖД, происшествие случилось 15 сентября около 21:00. Состав был ненадолго остановлен для осмотра повреждений. После прибытия в Москву поезд направили в депо для устранения полученных повреждений.

Из-за задержки, как добавили в ОЖД, «Сапсан» прибыл в столицу с опозданием на 10 минут.