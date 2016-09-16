Санкт-Петербург, 16 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Кандидата в депутаты петербургского Законодательного собрания по одномандатному округу №24 от «Партии роста» Дмитрия Павлова сняли с выборов. Такое решение принял Городской суд Петербурга в пятницу, 16 сентября.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в партии, Павлов намерен обжаловать это решение, вероятно, апелляция будет подана уже сегодня. Так как Верховный суд не успеет принять решение до 18 сентября, в партии не исключают возможности перевыборов в округе №24.

Напомним, иск в горсуд подал кандидат от ЛДПР, конкурент Палова по округу Юрий Герасев. Он потребовал повторной проверки подписей, которые Павлов сдал в свою поддержку. Изначально Городская избирательная комиссия Петербурга отказала в регистрации стороннику Оксаны Дмитриевой, так как признала более 10% проверенных подписей недостоверными.

Павлов пожаловался в Центризбирком, проверка которого сократила количество брака, что позволило Павлову все же добиться регистрации. Но сегодня городской суд Петербурга признал действительными результаты первой проверки Горизбиркома.

Заметим, округ №24, по мнению наблюдателей, был «расчищен» партией власти для главы фракции КПРФ в городском парламенте Владимира Дмитриева, от «эсеров» там баллотируется юрист, друг семьи Сергея Миронова Юлия Логунова.