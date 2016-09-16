Ярославль, 16 сентября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Осужденный советник осужденного и временно отстраненного мэра Ярославля Евгения Урлашова Алексей Лопатин направлен кандидатом в депутаты Государственной думы России от «ПАРНАСа», депутатом муниципалитета Ярославля Ярославом Юдиным на работу членом Участковой избирательной комиссии № 880 с правом совещательного голоса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Ярослав Юдин.

«Избирательный участок № 880 расположен в следственном изоляторе «Коровники». Алексей Лопатин сам выступил с данной инициативой, которую я с благодарностью принял. Он остается человеком с активной гражданской позицией, даже находясь в местах лишения свободы. Голосование на выборах депутатов Госдумы должно быть прозрачным, где бы оно ни проводилось», — убежден Ярослав Юдин.

Однако как именно технически удастся осуществить работу Лопатина, пока не понятно. Будет ли он сидеть в составе комиссии, или ему будет проведена видеотрансляция с избирательного участка — данный вопрос еще прорабатывается.

«Это, безусловно, абсолютно новый прецедент. Поэтому много вопросов. Алексей, согласно его правовому статусу, может работать членом комиссии с правом совещательного голоса. Однако из-за того, что его свобода ограничена, еще не ясно, как именно Лопатин сможет выполнять свои функции», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Ярослав Юдин.