Москва, 16 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Конкурс Банка России по выбору символов для новых банкнот в 200 и 2000 рублей может обернуться разочарованием для общественности, полагает Znak.com. По данным издания, Центробанк «заподозрили в накрутках голосов» на стадии пользовательского онлайн-голосования на сайте Твоя-Россия.рф.

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Так, на некорректное голосование обратил внимание известный блогер Антон Носик. «Патриоты Волгограда, Иркутска, Севастополя, Дальнего Востока, Казани, Сочей, Нижнего Новгорода, Владимира, Петрозаводска и Сергиева Посада тут же ломанулись голосовать, чтобы именно их город или регион оказался увековечен на новых купюрах. При этом отдельные особо технически грамотные энтузиасты одним голосованием не ограничились, а стали записывать публикуемые цифры, сохранять скриншоты, сводить результаты в таблички, — цитирует Носика Znak.com. — Полагаю, что на эту мысль их навёл опыт двух предшествующих интернет-голосований: за товарища Сталина и мечеть «Сердце Чечни». Там, как помнит читатель, шла яростная битва между голосующими накрутчиками и владельцами аттракциона, которые по ночам скручивали поступившие за день голоса вручную… Энтузиасты, которые ожидали, что такая же история повторится с голосованием Центробанка, получили подтверждение своим мрачным предчувствиям буквально сразу же. Выяснилось, что разным кандидатам поочерёдно (раз в день, при обновлении сайта) «пририсовывают» круглые суммы голосов. Такие удивительные приписки, с круглыми цифрами, обнаружились за время наблюдения в статистике каждого из 10 участников голосования. Кому-то пририсовывали по 3000, кому-то сразу по 10.000, но всё время круглыми цифрами».

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Недовольство голосованием уже публично выразила администрация города Сочи. Как сообщает ТАСС, власти курорта обнаружили, что 10 сентября после очередного обновления с Сочи было снято 2 778 голосов. «Организаторы не просто вычли голоса, но и не добавили ничего к имеющимся, как будто за Сочи никто не голосовал целые сутки», — заявили в мэрии Сочи.

Комментируя ситуацию, Банк России заявил, что все голоса были учтены в итогах голосования. Как отметили в пресс-службе регулятора, данные по голосованию на сайте суммируются из двух источников: голосование с верификацией через соцсети и голосование с верификацией по SMS. «Верификация по SMS происходит с задержкой, связанной с необходимостью информационного обмена между сайтом и сотовым оператором, в связи с чем после прохождения верификации данные по голосованию через SMS могут корректироваться в меньшую сторону. В период с 8 по 10 сентября голосование за Сочи шло очень активно, и данные, показывавшие снижение общего объема на 2778 голосов, были связаны с получением данных по отказам в авторизации через SMS. Такие ситуации связаны обычно с попытками многократного голосования с одного номера или другими попытками обойти верификацию», — отметили в ЦБ.

«При этом, — пишет Znak.com, — наблюдатели отметили, что в день списания голосов с Сочи к статистике других кандидатов были добавлены «круглые суммы». Так, у Волгограда было 55 тыс. 52 голоса, а стало 60 тыс. 52; у Петрозаводска было 26 тыс. 598 голосов, а стало ровно на 3 тыс. больше. Такая закономерность была выявлена у всех 10 номинантов. Сочи тогда получили прибавление на 8 тыс. голосов, и уже после этого с них было списано 2,7 тыс. голосов».

Напомним, Банк России проводит конкурс по выбору символов для банкнот в три этапа. На первом этапе на сайте Твоя-Россия.рф проводилось онлайн-голосование, в котором приняли участие свыше 850 тыс. человек более чем из 1 тыс. городов страны. Они предложили более 4,5 тыс. символов. 28 июля онлайн-голосование было завершено. По его итогам были отобраны 49 городов, чьи символы набрали более 5 тыс. голосов россиян.

К настоящему моменту проводится уже практически финальная часть конкурса: отобраны 10 городов, символы которых жители России чаще всего предлагали для изображения на новых купюрах. По данным на 15 сентября, лидируют Севастополь (97 002 голоса), Волгоград (96 897 голосов) и Дальний Восток (95 870 человек). Конкурс завершится 7 октября, в этот день будут объявлены победители.