Москва, 16 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро сохраняют позиции к рублю на фоне информации о снижении ключевой ставки Банком России до 10% годовых, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Так, курс евро до публикации решения ЦБ по ставке (13:30 мск) поднимался до 73,03 руб., а на 14:34 мск снизился до 72,96 руб.

Курс доллара составлял 65,06 руб. (до решения ЦБ), а к 14:34 мск опустился до 65,04 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Центробанк РФ (ЦБ РФ) снизил ключевую ставку на 0,5% до 10%. Принимая данное решение, Совет директоров Банка России исходил из того, что инфляция заметно снизилась, что соответствует базовому прогнозу регулятора.

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Отметим, что с марта по июнь 2016 года ключевая ставка постепенно снижалась с 15% до 11%. 10 июля ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 10,5%.

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