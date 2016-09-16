Верхний Тагил, Свердловская область, 16 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. В Свердловской области на Верхнетагильской ГРЭС прошли массовые увольнения. Сведения об этом поступили в департамент по труду и занятости Свердловской области от руководства предприятия в текущем году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«По данным мониторинга, в период с 30.12.2015 по 04.02.016 г. от руководства Верхнетагильской ГРЭС поступили сведения о массовых увольнениях 265 сотрудников, из них за данный период трудоустроено 90 человек, в том числе в данной организации — 51. Также 48 работникам назначена трудовая пенсия по старости. Всего обратились в центр занятости — 200 человек, признаны безработными — 150 человек, из них трудоустроено — 50 человек, один человек направлен на курсы профобучения, отправлены на досрочную пенсию — 8 человек. Снято с учета по другим причинам — 92 человека, их них 44 — пенсионеры. На учете в службе занятости на 13 сентября текущего года состоят 49 человек. Работа по содействию занятости продолжается: предлагаются услуги по профобучению, организации самозанятости, имеющиеся вакансии в базе данных», — сообщили в пресс-службе департамента.

Также стало известно, что один из кандидатов в Государственную думу России направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть законность действий руководства Верхнетагильской ГРЭС и дать им правовую оценку. По мнению кандидата, массовые увольнения с предприятия, которое работает в городе с населением 11 тысяч человек, негативно скажется на социальной обстановке.

Отметим, что проблемы с сокращением персонала присутствуют и на других предприятиях этой отрасли в Свердловской области. Связано это с тем, что энергетики переходят на использование газа и устанавливают новое автоматизированное оборудование, в результате чего и происходит сокращение штата.

По данным агентства Ura.Ru, с подобными проблемами столкнулись на Нижнетуринской ГРЭС. В 2015 году в мае и ноябре под сокращение попали 179 человек