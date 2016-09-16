На свердловском предприятии прошли массовые увольнения
Верхний Тагил, Свердловская область, 16 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. В Свердловской области на Верхнетагильской ГРЭС прошли массовые увольнения. Сведения об этом поступили в департамент по труду и занятости Свердловской области от руководства предприятия в текущем году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«По данным мониторинга, в период
Также стало известно, что один из кандидатов в Государственную думу России направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть законность действий руководства Верхнетагильской ГРЭС и дать им правовую оценку. По мнению кандидата, массовые увольнения с предприятия, которое работает в городе с населением 11 тысяч человек, негативно скажется на социальной обстановке.
Отметим, что проблемы с сокращением персонала присутствуют и на других предприятиях этой отрасли в Свердловской области. Связано это с тем, что энергетики переходят на использование газа и устанавливают новое автоматизированное оборудование, в результате чего и происходит сокращение штата.
По данным агентства Ura.Ru, с подобными проблемами столкнулись на Нижнетуринской ГРЭС. В 2015 году в мае и ноябре под сокращение попали 179 человек