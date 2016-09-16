Москва, 16 сентября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. 521,8 тысяч квадратных метров жилья будет построено на территориях промышленных зон Москвы в 2017 году. Об этом говорится в сообщении столичного департамента градостроительной политики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Руководитель департамента Сергей Лёвкин подчеркнул, что московские власти не планируют возводить на этих землях лишь жилые дома. «У нас нет цели строить новые «спальные» районы. Наша цель при реорганизации этих городских территорий — сформировать комплексную городскую застройку, где есть и рабочие места, и жилье, и объекты социальной сферы. Рабочих мест на этих территориях в результате реорганизации должно стать больше, чем есть сейчас», — пояснил чиновник.

Всего в следующем году на территориях промзон планируется ввести 52 объектов капитального строительства общей площадью порядка 1,9 млн квадратных метров.

Летом текущего года был утвержден закон о комплексном развитии территорий, который устанавливает нормы для регулирования правоотношений по комплексному развитию промышленных зон. Основным нововведением документа являются механизмы вовлечения всех собственников земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в границах промышленной зоны, в процесс комплексного развития. В частности, застройщики жилья смогут отнести на себестоимость расходы на социальную инфраструктуру, создаваемую в рамках развития промзон.

Закон вступит в силу в начале 2017 года. К этому моменту муниципальные образования должны привести в соответствие с этим документом правила землепользования и застройки. Как ожидается, это позволит вовлечь в экономический оборот до 20−25% территорий городов и разместить на них новое жилье, объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

В Москве, по словам главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, будут запущены два тестовых проекта по реорганизации промзон. Один будет застроен жильем, а второй станет многофункциональной застройкой площадью 304 тысяч квадратных метров.