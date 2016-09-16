Москва, 16 сентября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Решение Банка России по ставке ожидалось рынком, поэтому пара доллар/рубль отреагировала незначительными колебаниям на решение ЦБ снизить ключевую ставку на 0,5% до 10%. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева, комментируя решении ЦБ о снижении ключевой ставки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары. Рубли

«Так как нынешнее решение Банка России по ставке ожидалось рынком, доллар лишь немного упал на решении. В начале часа, в 13.00 мск пара торговалась вблизи отметки 65,02, а сразу на выходе информации от ЦБ она начала снижение и добралась до 64,94, однако движется довольно умеренными темпами. Вполне вероятно, что колебания пары ограничатся диапазоном 64,70−65,00», — подчеркнула она.

По словам Афанасьевой, нового снижения ставки следует ожидать нескоро: в сообщении ЦБ «была подчеркнута необходимость закрепить тенденцию к устойчивому снижению инфляции, в результате дан четкий намек на сохранение текущего уровня ставки до конца 2016 года», указывает эксперт.

Поддерживающим фактором для принятия решения понизить ставку для Банка России могли быть замедляющиеся темпы роста инфляции на фоне благоприятной динамики российской валюты и стабилизирующейся экономической картины, рассуждает Афанасьева. «По данным Росстата, в России третью неделю подряд фиксируется нулевая инфляция. Цены в период с 6 по 12 сентября не изменились, с начала 2016 года они выросли на 3,9%, что соответствует целевому уровню в 5−6% на 2016 год», — отмечает она.

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16 сентября Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5% — до 10%.