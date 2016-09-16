Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В Ростовской области учеников школ будут возить новые «ПАЗы». Регион получил 25 автобусов этой марки, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в донском правительстве.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Школьницы

Это первая партия, приобретенная за счёт федеральной казны. Всего ожидается прибытие ещё семи транспортных средств — больших автобусов «Volgabus» и два микроавтобуса для сельских школ. Обновится автопарк, оснащенный навигацией, в 21 муниципальном образовании.

Отметим, что в этом учебном году дорога к знаниям пролегает по 1 тыс. 368 маршрутам. Более 36 тыс. учеников подвозят 895 автобусов. Но в некоторых населенных пунктах существует дефицит водителей, что создает неблагоприятные условия для учёбы.

Так, например, в хуторе Шаумяновский Егорлыкского района ребята из местной школы №10, в которой никак не завершится многолетний капремонт, вынуждены «грызть гранит науки» в помещении бывшей пекарни. И посещают школу около 200 юных хуторян. При этом в соседнем хуторе Кавалерский, который находится всего лишь в 12 километрах, есть школа. Но из-за дефицита водителей возить детей туда некому.

Подробнее: Ростовская область: Уроки для хуторян проходят в помещении бывшей пекарни

Напомним, в Ростовской области 2,8 тыс. общеобразовательных заведений приняли 845,4 тыс. учеников, из них впервые услышали звонок на урок 44,3 тыс. вчерашних дошколят. Некоторые школы оказались к приему детей не готовы: где-то еще проводится ремонт, где-то ребятам не хватило учебной литературы.

Читайте также: Школьная страда — 2016: в Ростовской области дефицит учебников